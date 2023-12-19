Ла Лига начнет публиковать разговоры арбитров с судьями на VAR

Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига начнут публиковать изображения и аудиозаписи разговоров между судьей на поле и арбитром VAR, когда разбор игры происходит на мониторе во время матча, через официальных операторов соревнований и после окончания каждого дня соревнований. Это сделано для лучшего понимания судейских решений.

«В этом смысле трансляция изображений и аудиозаписей после окончания каждого дня соревнований (суббота, воскресенье и понедельник), улучшит впечатления болельщиков и позволит зрителям лучше понять судейские решения, тем самым улучшая соревнования в целом», — говорится в заявлении на сайте Королевской испанской футбольной федерации.