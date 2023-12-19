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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига начнет публиковать разговоры арбитров с судьями на VAR

Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига договорились публиковать разговоры между судьями и их ассистентами на VAR при принятии решений в спорных моментах, сообщает пресс-служба федерации.

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Источник: Reuters

Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига начнут публиковать изображения и аудиозаписи разговоров между судьей на поле и арбитром VAR, когда разбор игры происходит на мониторе во время матча, через официальных операторов соревнований и после окончания каждого дня соревнований. Это сделано для лучшего понимания судейских решений.

«В этом смысле трансляция изображений и аудиозаписей после окончания каждого дня соревнований (суббота, воскресенье и понедельник), улучшит впечатления болельщиков и позволит зрителям лучше понять судейские решения, тем самым улучшая соревнования в целом», — говорится в заявлении на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Решение вступит в силу 10 января 2024 года и будет действовать как в матчах Суперкубка Испании, так и в чемпионате страны.

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