«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ за 20 лет по количеству ударов в каркас ворот

На 47-й минуте встречи в штангу пробил хавбек хозяев Уоррен Заир-Эмери, на 61-й — защитник Нуну Мендеш. Таким образом, парижский клуб нанёс 12 ударов в каркас ворот в сезоне, установив рекорд Лиги чемпионов за 20 лет по этому показателю. Об этом сообщает Stats Foot.

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато из Италии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. На 50-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии ¼ финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в ¼ финала текущего розыгрыша турнира.