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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ за 20 лет по количеству ударов в каркас ворот

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

ПСЖ
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

На 47-й минуте встречи в штангу пробил хавбек хозяев Уоррен Заир-Эмери, на 61-й — защитник Нуну Мендеш. Таким образом, парижский клуб нанёс 12 ударов в каркас ворот в сезоне, установив рекорд Лиги чемпионов за 20 лет по этому показателю. Об этом сообщает Stats Foot.

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато из Италии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. На 50-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии ¼ финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в ¼ финала текущего розыгрыша турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.
ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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