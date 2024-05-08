Матс Хуммельс — самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ | Источник: Чемпионат.com

Он забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) в возрасте 35 лет и 143 дней. Об этом информирует Opta Sports.

Хуммельс отметился голом на 50-й минуте встречи после того, как Юлиан Брандт от левого фланга навесил на дальнюю штангу, где 35-летний защитник оказался совсем один на углу вратарской.