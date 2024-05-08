«Боруссия» больше не плюшевые неудачники. Дортмунд ломает стереотипы о себе

Не знаю, греют или охлаждают шары чиновники из УЕФА перед важными жеребьевками, чтобы получить нужный результат, как полагают некоторые сторонники теорий заговора, но сетка этой Лиги чемпионов, начиная со стадии ¼ финала, получилась эталонной.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/2 финала, 7.05.2024, 22:00 ПСЖ 0 Боруссия Д 1

Я прежде всего имею в виду ту ее часть, где оказались «ПСЖ», «Боруссия», «Барселона» и «Атлетико». Выход любой из этих команд в финал имел бы за собой отличную историю на любой вкус. Тут и богатый лузер «ПСЖ» с уходящим Килианом Мбаппе, и проблемная «Барселона» — помнящая еще кошмарные 2:8 и невыходы из группы, и с то ли уходящим то ли нет Хави, и «Атлетико» с тренером-долгожителем Диего Симеоне.

Но в итоге на «Уэмбли» из этой четверки отправится «Боруссия». Которая последний раз играла в главном матче Лиги чемпионов в 2013-м, и тогда это тоже было на легендарном лондонском стадионе. Забавно, но и соперник, вполне вероятно, будет тем же, что и 11 лет назад — речь о «Баварии». И тогда тоже Дортмунд сначала прошел «группу смерти» («Реал», «Аякс» и «Манчестер Сити»), а в его составе, как и в том розыгрыше, — Марко Ройс и Матс Хуммельс.

Но на этом совпадения заканчиваются, да и вообще между этими двумя версиями «Боруссии» различий куда больше, чем сходств. В 2013-м это была одна из лучших команд Европы, настоящая рок-банда, гремевшая по всему континенту. Тот Дортмунд два раза подряд выиграл бундеслигу (в 2011-м и 2012-м), а гегенпрессинг от Юргена Клоппа считался одной из главных тактических фишек эпохи. В той «Боруссии» расцвели Ройс, Хуммельс и Илкай Гюндоган, блистал Роберт Левандовски. Даже трудяги вроде Кевина Гросскройца смотрелись максимально органично. Когда та команда в первом полуфинале разматывала дома «Реал» — 4:1 с покером Левандовски, то это мало кого удивляло.

Нынешняя же версия «Боруссии» — это самое настоящее сборище отверженных, униженных и оскорбленных, приправленное несколькими ветеранами. Главным героем первого матча с «ПСЖ» стал Джейдон Санчо, изгнанный из «Манчестер Юнайтед», где он стал одним из главных трансферных провалов в истории. Юлиан Брандт когда-то обещал вырасти в большую европейскую звезду, но так и остался хорошим исполнителем на уровне бундеслиги. Себастьян Аллер победил рак, и все футбольные неудачи для него теперь вообще мелочи на этом фоне. Марсель Забитцер не заиграл ни в «Баварии», ни в «МЮ». Про карьеру Ройса вы и так все знаете.

Руководит этим коллективом Эдин Терзич, которого поставили тренировать «Боруссию» просто потому, что не нашлось никого лучше. Вечный ассистент, который возглавил Дортмунд по ходу сезона-2020/21 после отставки Люсьена Фавра, выиграл Кубок Германии, а его все равно убрали — потому что уже успели договориться с Марко Розе. Тот отработал всего год, и тогда снова вспомнили о Терзиче. Его «увольняют» примерно каждые полгода, но он все еще на месте и будет готовить «Боруссию» к финалу Лиги чемпионов.

Команду, которая год назад во главе с тем же Терзичем невероятным и, прямо скажем, совершенно позорным образом упустила чемпионство в бундеслиге. В единоборствах про таких говорят: «Пробитый». «Боруссия» и правда казалась вечным плюшевым неудачником.

Но в этом году Дортмунд решил содрать все ярлыки и сломать все шаблоны. Выиграл «группу смерти», за что в награду получил в ⅛ финала ПСВ. В первом четвертьфинале его просто изничтожал «Атлетико», и 0:2 по ходу матча было за счастье. «Боруссия» выстояла, отыграла один, а потом не дрогнула и в ответной встрече.

Гегенпрессинг? В Париже был самый настоящий, эталонный «автобус». А Терзич не постеснялся по ходу второго тайма перейти на 5−4−1, выпустив в центр защиты шкафоподобного Никласа Зюле, который один может перекрыть половину ворот. Нет Левандовски, зато есть Никлас Фюллькруг, который отработает в опорной зоне не хуже праймового Каземиро. Любой топ-клуб стыдили бы за такой футбол.

Молодые таланты? Средний возраст стартового состава «Боруссии» на «Парк де Пренс» составил 27,4 года. Для сравнения: у «ПСЖ» — 24,5 года. То есть почти на три года моложе. В этой команде и близко нет Холаннов и Беллингемов, но она сыграет в финале Лиги чемпионов.

Знаете, кого напоминает эта «Боруссия»? «Челси» образца 2012 года — такую же банду, которая вроде бы уже упустила все свои шансы; которой было плевать на стиль и что о нем скажут — и с таким же непонятным тренером (помните Роберто Ди Маттео? А он был). И, думаю, никто не будет против и все только порадуются, если исход окажется таким же. Хотя бы из-за невероятных болельщиков Дортмунда.