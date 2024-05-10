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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хуммельса признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Немец стал автором единственного гола в ответном матче ½ финала турнира против французского «Пари Сен-Жермен» (1:0). На награду также претендовал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, удар которого привел к ошибке вратаря Мануэля Нойера, повлекшей за собой гол Хоселу во второй игре с мюнхенской «Баварией» (2:1).

В Лиге Европы лучшим игроком недели стал нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман, который голом и результативной передачей помог «Аталанте» разгромить дома французский «Марсель» (3:0) и выйти по сумме двух встреч в финал. Еще одним номинантом на приз был голкипер итальянской «Ромы» Миле Свилар, отразивший 12 ударов в игре против немецкого «Байера» (2:2).

В Лиге конференций приз лучшему игроку достался форварду Аюбу Эль-Кааби, дубль которого помог греческому «Олимпиакосу» обыграть английскую «Астон Виллу» (2:0). Он соперничал за награду с нападающим итальянской «Фиорентины» Кристианом Куаме, который нанес пять ударов по воротам бельгийского «Брюгге» (1:1).

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