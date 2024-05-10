Хуммельса признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Немец стал автором единственного гола в ответном матче ½ финала турнира против французского «Пари Сен-Жермен» (1:0). На награду также претендовал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, удар которого привел к ошибке вратаря Мануэля Нойера, повлекшей за собой гол Хоселу во второй игре с мюнхенской «Баварией» (2:1).

В Лиге Европы лучшим игроком недели стал нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман, который голом и результативной передачей помог «Аталанте» разгромить дома французский «Марсель» (3:0) и выйти по сумме двух встреч в финал. Еще одним номинантом на приз был голкипер итальянской «Ромы» Миле Свилар, отразивший 12 ударов в игре против немецкого «Байера» (2:2).