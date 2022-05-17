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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп ответил Борису Джонсону, после того как фанаты «Ливерпуля» освистали британский гимн

14 мая на финале Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Челси» после серии пенальти, болельщики мерсисайдцев освистали национальный гимн Великобритании.

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Источник: Reuters

После матча пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сэр Линдсей Хойл раскритиковал сторонников, которые решили освистать гимн, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал их на своей пресс-конференции перед игрой с «Саутгемптоном» во вторник, 17 мая.

«Конечно, у меня есть мысли, но в таких ситуациях лучше задать вопрос: “Почему это происходит?”. Я так хорошо знаю наших людей, что они не стали бы этого делать, если бы не было причины. Я здесь недостаточно долго, чтобы понять причину этого, — это что-то историческое и, вероятно, вопрос, на который вы, СМИ, можете ответить гораздо лучше, чем я.

Наши болельщики и, я знаю, некоторые болельщики из других клубов видят это немного по-другому, они замечательные люди. Они действительно умны, проходят через падения, проходят через взлёты, страдают вместе. Они бы не делали этого, если бы не было причины, я в этом уверен», — приводит слова Клоппа Marca.

Напомним, болельщики «Ливерпуля» освистывают национальный гимн Великобритании с 1980-х годов в знак протеста против Консервативной партии Маргарет Тэтчер после трагедии на Хиллсборо, в которой погибли 97 человек.

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