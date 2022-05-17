Клопп ответил Борису Джонсону, после того как фанаты «Ливерпуля» освистали британский гимн

«Конечно, у меня есть мысли, но в таких ситуациях лучше задать вопрос: “Почему это происходит?”. Я так хорошо знаю наших людей, что они не стали бы этого делать, если бы не было причины. Я здесь недостаточно долго, чтобы понять причину этого, — это что-то историческое и, вероятно, вопрос, на который вы, СМИ, можете ответить гораздо лучше, чем я.



Наши болельщики и, я знаю, некоторые болельщики из других клубов видят это немного по-другому, они замечательные люди. Они действительно умны, проходят через падения, проходят через взлёты, страдают вместе. Они бы не делали этого, если бы не было причины, я в этом уверен», — приводит слова Клоппа Marca.