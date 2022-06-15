Во Франции раскритиковали УЕФА за идею нового турнира
Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) выступил против идеи Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить ежегодный летний турнир в США.
Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) выступил против идеи Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить ежегодный летний турнир в США.
По данным L'Équipe, УЕФА планирует проводить за океаном турнир из четырех команд, в котором могут принять участие победитель Лиги чемпионов и другие сильнейшие клубы Европы. Турнир может стать альтернативой Суперкубку Европы. Первые соревнования намечены на 2024 г., они должны помочь продвижению Лиги чемпионов в США, после того как она начнет проводиться в новом формате.
«Как еще можно облегчить и без того безумный международный календарь, если не созданием нового соревнования? Надо было об этом подумать, надо было на это решиться. И УЕФА сделал это»! — говорится в заявлении профсоюза.
UNFP также раскритиковал Лигу Наций за ее отсутствие зрелищности. Многие ведущие игроки сборных не принимают участия в матчах турнира, ссылаясь на травмы.
Профсоюз обвиняет УЕФА в том, что союз думает только о пополнении своей казны, наплевав на здоровье футболистов.