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17:27 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Во Франции раскритиковали УЕФА за идею нового турнира

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) выступил против идеи Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить ежегодный летний турнир в США.

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Источник: Reuters

По данным L'Équipe, УЕФА планирует проводить за океаном турнир из четырех команд, в котором могут принять участие победитель Лиги чемпионов и другие сильнейшие клубы Европы. Турнир может стать альтернативой Суперкубку Европы. Первые соревнования намечены на 2024 г., они должны помочь продвижению Лиги чемпионов в США, после того как она начнет проводиться в новом формате.

«Как еще можно облегчить и без того безумный международный календарь, если не созданием нового соревнования? Надо было об этом подумать, надо было на это решиться. И УЕФА сделал это»! — говорится в заявлении профсоюза.

UNFP также раскритиковал Лигу Наций за ее отсутствие зрелищности. Многие ведущие игроки сборных не принимают участия в матчах турнира, ссылаясь на травмы.

Профсоюз обвиняет УЕФА в том, что союз думает только о пополнении своей казны, наплевав на здоровье футболистов.

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