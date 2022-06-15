Во Франции раскритиковали УЕФА за идею нового турнира

По данным L'Équipe, УЕФА планирует проводить за океаном турнир из четырех команд, в котором могут принять участие победитель Лиги чемпионов и другие сильнейшие клубы Европы. Турнир может стать альтернативой Суперкубку Европы. Первые соревнования намечены на 2024 г., они должны помочь продвижению Лиги чемпионов в США, после того как она начнет проводиться в новом формате.

«Как еще можно облегчить и без того безумный международный календарь, если не созданием нового соревнования? Надо было об этом подумать, надо было на это решиться. И УЕФА сделал это»! — говорится в заявлении профсоюза.

UNFP также раскритиковал Лигу Наций за ее отсутствие зрелищности. Многие ведущие игроки сборных не принимают участия в матчах турнира, ссылаясь на травмы.