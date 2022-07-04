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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
4 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» выиграли у «Днепра» в матче чемпионата Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» победили могилевский «Днепр» с результатом 4:2 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр-Могилев
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Источник: ФК "Днепр-Могилев"

В составе минчан хет-трик оформил Антон Шрамченко, еще один мяч забил Владимир Хващинский, а могилевчане ответили голами Кирилла Гусева и Марка Мокина.

В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» разгромили «Слуцк» со счетом 3:0. В первом тайме дважды отличился Валерий Горбачик, а незадолго до финального свистка третий мяч забил Алексей Антилевский.

Результаты других игр этого тура: БАТЭ (Борисов) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:2, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0. Матч между солигорским «Шахтером» и «Славией» перенесен на более поздний срок.

Положение команд: БАТЭ — 28 очков, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 27, «Динамо» (Минск) — 25, «Ислочь» (Минский район) — 22, «Минск» — 22, «Шахтер» (Солигорск) — 21, «Неман» (Гродно) — 19, «Гомель» — 19, «Славия» (Мозырь) — 17, «Белшина» (Бобруйск) — 17, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 17, «Слуцк» — 15, «Витебск» — 10, «Арсенал» (Дзержинск) — 7, «Динамо» (Брест) — 7, Днепр" (Могилев) — 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 14 мячей.

В следующем туре встречаются:

8 июля. «Ислочь» — «Витебск», «Славия» — «Белшина»;.

9 июля. «Неман» — «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ» — «Гомель», «Минск» — БАТЭ;.

10 июля. «Арсенал» — «Днепр», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».

Встреча «Шахтер» — «Слуцк» перенесена.

Днепр-Могилев
2:4
Первый тайм: 0:0
Минск
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