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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ваноли может возглавить «Палермо»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли является кандидатом на пост главного тренера итальянского «Палермо», сообщает tuttomercatoweb.com.

ПалермоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Кандидатуру Ваноли одобрил Брайан Марвуд — управляющий директор по глобальному футболу холдинга City Football Group, который владеет контрольным пакетом акций «Палермо».

Марвуд и Ваноли знакомы лично, британец ранее посещал тренировки «Спартака». Конкурентами Ваноли являются бывший главный тренер «Пизы» Лука Д’Анджело и уже возглавлявший ранее «Палермо» Эудженио Корини, последним местом работы которого был клуб «Брешиа».

Ваноли 49 лет, он тренировал «Спартак» с конца 2021 года до конца минувшего сезона и стал с командой обладателем Кубка России, в чемпионате России «красно-белые» заняли 10-е место. Ранее Ваноли был ассистентом в сборной Италии, английском «Челси» и итальянском «Интере».

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