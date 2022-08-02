СМИ: Ваноли может возглавить «Палермо»

Марвуд и Ваноли знакомы лично, британец ранее посещал тренировки «Спартака». Конкурентами Ваноли являются бывший главный тренер «Пизы» Лука Д’Анджело и уже возглавлявший ранее «Палермо» Эудженио Корини, последним местом работы которого был клуб «Брешиа».

Ваноли 49 лет, он тренировал «Спартак» с конца 2021 года до конца минувшего сезона и стал с командой обладателем Кубка России, в чемпионате России «красно-белые» заняли 10-е место. Ранее Ваноли был ассистентом в сборной Италии, английском «Челси» и итальянском «Интере».