«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили «Бохум» в матче третьего тура чемпионата Германии.
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили «Бохум» в матче третьего тура чемпионата Германии.
Встреча в Бохуме завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Садио Мане (42-я и 60-я минуты), также отличились Лерой Сане (4), Маттейс де Лигт (25), Кингсли Коман (33) и Серж Гнабри (76). Еще один мяч был забит в результате автогола Кристиана Гамбоа (69).
«Бавария» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Бохум», потерпевший третье поражение, идет на последнем, 18-м месте.
В другом матче дня «Айнтрахт» (Франкфурт) на своем поле сыграл вничью с «Кельном» — 1:1.