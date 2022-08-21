«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге

Встреча в Бохуме завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Садио Мане (42-я и 60-я минуты), также отличились Лерой Сане (4), Маттейс де Лигт (25), Кингсли Коман (33) и Серж Гнабри (76). Еще один мяч был забит в результате автогола Кристиана Гамбоа (69).