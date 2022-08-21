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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили «Бохум» в матче третьего тура чемпионата Германии.

Бавария
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Источник: Reuters

Встреча в Бохуме завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Садио Мане (42-я и 60-я минуты), также отличились Лерой Сане (4), Маттейс де Лигт (25), Кингсли Коман (33) и Серж Гнабри (76). Еще один мяч был забит в результате автогола Кристиана Гамбоа (69).

«Бавария» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Бохум», потерпевший третье поражение, идет на последнем, 18-м месте.

В другом матче дня «Айнтрахт» (Франкфурт) на своем поле сыграл вничью с «Кельном» — 1:1.

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