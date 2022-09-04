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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» догнало футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» разгромили могилевский «Днепр» со счетом 4:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы имели большое преимущество и уже в первом тайме дважды Артем Концевой и Иван Бахар поразили ворота гостей. Во второй половине встречи последнюю точку поставил Владислав Ложкин. После этой виктории минчане догнали «Шахтер» в турнирной таблице.

Результаты остальных игр: «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 3:1, «Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0.

Лидером бомбардирской гонки является Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 19 мячей.

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Первый тайм: 0:0
Днепр-Могилев
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