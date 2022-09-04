Минское «Динамо» догнало футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

Сегодня на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы имели большое преимущество и уже в первом тайме дважды Артем Концевой и Иван Бахар поразили ворота гостей. Во второй половине встречи последнюю точку поставил Владислав Ложкин. После этой виктории минчане догнали «Шахтер» в турнирной таблице.
Результаты остальных игр: «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:3, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 3:1, «Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0.
Лидером бомбардирской гонки является Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 19 мячей.