Минское «Динамо» догнало футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

Сегодня на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы имели большое преимущество и уже в первом тайме дважды Артем Концевой и Иван Бахар поразили ворота гостей. Во второй половине встречи последнюю точку поставил Владислав Ложкин. После этой виктории минчане догнали «Шахтер» в турнирной таблице.