«Адана Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. «Адана Демирспор» сыграл вничью на выезде с «Хатайспором» в матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. «Адана Демирспор» сыграл вничью на выезде с «Хатайспором» в матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Антакье завершилась со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Онур Эргюн (21-я минута), у гостей отличился Тайиб Сануч (90+8). Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба вышел на замену на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.
В активе «Адана Демирспор» стало 10 очков, «Хатайспор» набрал первое очко в сезоне.