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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адана Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. «Адана Демирспор» сыграл вничью на выезде с «Хатайспором» в матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.

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Источник: twitter.com/AdsKulubu

Встреча в Антакье завершилась со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Онур Эргюн (21-я минута), у гостей отличился Тайиб Сануч (90+8). Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба вышел на замену на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

В активе «Адана Демирспор» стало 10 очков, «Хатайспор» набрал первое очко в сезоне.

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