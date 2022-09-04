«Адана Демирспор» сыграл вничью с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену

Встреча в Антакье завершилась со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Онур Эргюн (21-я минута), у гостей отличился Тайиб Сануч (90+8). Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба вышел на замену на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.