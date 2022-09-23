СМИ сообщают о возвращении Месси в «Барселону» после общения с Лапортой

По данным источника, Месси созванивался с Лапортой и заявил, что после чемпионата мира в Катаре он готов обсудить потенциальное возвращение в испанский клуб. Также отмечается, что возвращение Месси поддержал тренер «Барселоны» Хави.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси летом 2021 года покинул «Барселону», за которую провел всю взрослую карьеру, после завершения срока контракта и заключил соглашение с «ПСЖ» по схеме «2+1». По окончании сезона-2022/23 аргентинец может стать свободным агентом.