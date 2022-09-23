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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщают о возвращении Месси в «Барселону» после общения с Лапортой

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболист французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси связывался с президентом испанской «Барселоны» Жоаном Лапортой и обсуждал возможное возвращение в клуб, сообщает Forbes.

Барселона
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Источник: Reuters

По данным источника, Месси созванивался с Лапортой и заявил, что после чемпионата мира в Катаре он готов обсудить потенциальное возвращение в испанский клуб. Также отмечается, что возвращение Месси поддержал тренер «Барселоны» Хави.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси летом 2021 года покинул «Барселону», за которую провел всю взрослую карьеру, после завершения срока контракта и заключил соглашение с «ПСЖ» по схеме «2+1». По окончании сезона-2022/23 аргентинец может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в 11 матчах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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