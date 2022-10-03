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18:59 (мск), источник: Sport24

ФИФА обязала «Аталанту» погасить долг перед «Локомотивом» за трансфер Миранчука

Палата по статусу игроков ФИФА удовлетворила требование «Локомотива» о погашении задолженности со стороны «Аталанты» за переход полузащитника Алексея Миранчука.

Локомотив
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Минувшим летом итальянский клуб приостановил перечисление денежных траншей железнодорожникам за трансфер Миранчука, сославшись на трудности с банковскими переводами. По данным СМИ, «Аталанта» осталась должна 5,8 млн евро, а также пени за просроченные платежи.

«ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что “Аталанта” должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — цитирует заявление пресс-службы «Локомотива» «Газета.ru».

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