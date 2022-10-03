ФИФА обязала «Аталанту» погасить долг перед «Локомотивом» за трансфер Миранчука

Минувшим летом итальянский клуб приостановил перечисление денежных траншей железнодорожникам за трансфер Миранчука, сославшись на трудности с банковскими переводами. По данным СМИ, «Аталанта» осталась должна 5,8 млн евро, а также пени за просроченные платежи.

«ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что “Аталанта” должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — цитирует заявление пресс-службы «Локомотива» «Газета.ru».