Подозреваемого в изнасиловании футболиста «МЮ» заключили под стражу

Гринвуда впервые задержали в январе после публикации в интернете изображений и видео, на которых основаны обвинения. В субботу Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог, так как он вступил в контакт с потерпевшей, что было запрещено по условиям освобождения.

В конце января Хэрриет Робсон в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. Гринвуд был арестован, СМИ сообщали, что к обвинению Гринвуда позднее были добавлены угрозы убийством. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и игр, в текущем сезоне футболист не провел ни одного матча за клуб.