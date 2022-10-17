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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Подозреваемого в изнасиловании футболиста «МЮ» заключили под стражу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд заключен под стражу до 21 ноября за нарушение условий освобождения под залог в деле об обвинениях в избиении и изнасиловании подруги Хэрриет Робсон, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2022

Гринвуда впервые задержали в январе после публикации в интернете изображений и видео, на которых основаны обвинения. В субботу Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог, так как он вступил в контакт с потерпевшей, что было запрещено по условиям освобождения.

В конце января Хэрриет Робсон в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. Гринвуд был арестован, СМИ сообщали, что к обвинению Гринвуда позднее были добавлены угрозы убийством. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и игр, в текущем сезоне футболист не провел ни одного матча за клуб.

Гринвуду 21 год, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», в 2020 году игрок дебютировал в составе сборной Англии.

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