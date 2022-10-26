Экс-футболист БАТЭ о Гончаренко: «Развешивал мотивирующие картинки. Например, три человека несут полено через яму»

— Мне 16 было, когда он меня стал подтягивать к основе в БАТЭ. Я тогда застал команду, которая «Баварию» выигрывала! На базе висело много мотивирующих картинок. Например, три человека несут полено через яму. Смысл в том, что в любой момент можно положиться на каждого.

Или такая: плывут много маленьких рыбок и акула. И фраза: «Не паникуй, мы же команда!» И маленькие рыбки формируют большую, от которой потом уплывает акула. И такого много!

— И все это развешивал Гончаренко?