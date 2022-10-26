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23:16 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист БАТЭ о Гончаренко: «Развешивал мотивирующие картинки. Например, три человека несут полено через яму»

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец в интервью автору Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал о мотивирующих картинках, которые развешивал на базе БАТЭ Виктор Гончаренко во время работы в белорусском клубе.

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Источник: Sport24

— Мне 16 было, когда он меня стал подтягивать к основе в БАТЭ. Я тогда застал команду, которая «Баварию» выигрывала! На базе висело много мотивирующих картинок. Например, три человека несут полено через яму. Смысл в том, что в любой момент можно положиться на каждого.

Или такая: плывут много маленьких рыбок и акула. И фраза: «Не паникуй, мы же команда!» И маленькие рыбки формируют большую, от которой потом уплывает акула. И такого много!

— И все это развешивал Гончаренко?

— Да! Вот видите, а вы и не знали! Потому что не интересуетесь этим. Вот в чем проблема. Надо просто знать, что спрашивать, а не задавать привычные вопросы. Иначе, поверьте, вам никто не ответит.

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