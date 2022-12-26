Госпитализированный Пеле прощается с родными и друзьями, сообщает источник

На протяжении почти месяца 82-летний Пеле находится в больнице. Два года назад у него диагностировали рак.

«Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что “его состояние снова ухудшилось”, — написал Халид.

Авторитетный спортивный журналист Тарик Панжа раскритиковал заявление предпринимателя.

«Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают», — разгневанно отреагировал Панжа.