Госпитализированный Пеле прощается с родными и друзьями, сообщает источник

На протяжении почти месяца 82-летний Пеле находится в больнице. Два года назад у него диагностировали рак.
«Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что “его состояние снова ухудшилось”, — написал Халид.
Авторитетный спортивный журналист Тарик Панжа раскритиковал заявление предпринимателя.
«Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают», — разгневанно отреагировал Панжа.
Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.