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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Госпитализированный Пеле прощается с родными и друзьями, сообщает источник

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими, в своем Twitter сообщает британский бизнесмен, владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид.

Бразилия
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Источник: Спорт РИА Новости

На протяжении почти месяца 82-летний Пеле находится в больнице. Два года назад у него диагностировали рак.

«Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что “его состояние снова ухудшилось”, — написал Халид.

Авторитетный спортивный журналист Тарик Панжа раскритиковал заявление предпринимателя.

«Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают», — разгневанно отреагировал Панжа.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

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