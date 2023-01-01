«Без Головина нет команды». Россиянин на классе сделал победу «Монако»

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Монако»

Александр Головин продолжает зажигать в чемпионате Франции. Российский полузащитник совершил результативное действие в пятом подряд (!) матче Лиги 1. Гол нашего легионера принёс «Монако» победу над «Брестом».

Суперсерия Головина началась в конце октября. Сперва россиянин забил «Анже», а в следующем туре поразил ворота «Тулузы». После этого Александр делал голевые передачи в матчах с «Марселем» и «Осером». Пауза в полтора месяца, связанная с проведением ЧМ-2022, не отразилась на форме и мотивации нашего легионера. Сегодня «Брест» тоже пострадал от Головина.

Играть сразу же после встречи Нового года наверняка не самое приятное занятие для футболистов. Однако Головин был свеж и бодр, словно лёг спать пораньше, не дождавшись боя курантов. Исполняя привычную роль левого полузащитника, Александр был очень активен. Кстати, в прошлом туре тренер Филипп Клеман выпустил на его позиции Такуми Минамино, оставив Александра на скамейке. Но уже после 45 минут понял, что это не лучшая идея: Головин заменил Минамино и организовал первый гол в элите 17-летнего дебютанта Элисса Бен-Сегира.

«Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация. Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — объяснил Александр в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

С «Брестом» Головин и Бен-Сегир вышли в основе. Россиянин ещё до перерыва мог стать автором гола или голевой передачи. Запомнился момент, когда он пролез с мячом на ударную позицию и пробил низом в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой. Кроме того, монегаски имели шансы забить после опасных стандартов в исполнении Александра.

В первом тайме голкипер «Бреста» Марко Бизот тащил всё, что можно и нельзя, а вот во втором оказался бессилен против удара Головина на 54-й минуте. Россиянин здорово решил эпизод за счёт индивидуальных действий. Открылся под передачу в опасной зоне по центру перед штрафной, ловко обыграл защитника один в один и нанёс точный удар с правой ноги на средней высоте. Гол Александра, вне всяких сомнений, будет претендовать на звание лучшего в туре Лиги 1.

В этот раз Головин сыграл 78 минут. После его замены Клеман что-то долго объяснял нашему легионеру и благодарил его. Несколькими секундами ранее Александр завёлся из-за грубого фола Матиаса Лажа, который умышленно ударил россиянина по ноге. В результате и Лаж, и Головин получили по жёлтой карточке. Хотя наш легионер не заслуживал такого наказания.

Головин заработал от Sofascore самую высокую оценку из полевых игроков «Монако» (7,8 балла). Статистика Александра — 69 касаний мяча, два удара, четыре паса под удар, 81% точных передач, одна обводка, пять выигранных единоборств из 13, два отбора, по одному перехвату и заработанному фолу, а также 20 потерь владения.

Более высоко оценили только игру голкипера Александра Нюбеля, который при счёте 1:0 несколько раз выручил «Монако». Монегаскам точно не нужно возвращать Нюбеля в «Баварию». Команда Клемана одержала вторую победу подряд и догнала по очкам занимающий третье место (это зона Лиги чемпионов) «Марсель».

В соцсетях обсуждают очередную топ-игру Головина. Вот что пишут болельщики в «Твиттере»:

Joe: «Немного паники, но три очка взяты. Спасибо Головину».

«Немного паники, но три очка взяты. Спасибо Головину». Erwan: «Бен-Сегир и Головин вместе — это и есть футбол».

«Бен-Сегир и Головин вместе — это и есть футбол». Baba: «Без Головина у нас нет команды».

«Без Головина у нас нет команды». Minas Vergis: «Очень средняя игра “Монако”. Разницу сделали качества Головина».

«Очень средняя игра “Монако”. Разницу сделали качества Головина». Tom: «Когда Головин ловит ритм и находится в стабильном состоянии, он один из лучших игроков нашей лиги».