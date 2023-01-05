Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
4.01
Удинезе
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
4.01
Интер
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду пропустит два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации в «МЮ»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду после перехода в саудовский «Аль-Наср» пропустит два матча из-за дисквалификации со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

Манчестер Юнайтед
Наверх
Источник: Соцсети

Представлявший «Манчестер Юнайтед» Роналду 23 ноября получил двухматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение после проигранного матча чемпионата Англии с «Эвертоном». Раздосадованный португалец, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее стало известно, что от действий португальца пострадал 14-летний Джей Хардинг с аутизмом, который пришел на стадион «Гудисон Парк» вместе с матерью.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. Согласно пункту 12.1 правил Международной федерации футбола (ФИФА) по статусу и трансферам игроков, любая дисквалификация до четырех матчей или до трех месяцев, которую игрок до перехода не отбыл полностью, должна быть завершена после трансфера.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия уходит из Европы? Какое будущее ждет наш футбол в Азии
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь