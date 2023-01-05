Роналду пропустит два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации в «МЮ»

Представлявший «Манчестер Юнайтед» Роналду 23 ноября получил двухматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение после проигранного матча чемпионата Англии с «Эвертоном». Раздосадованный португалец, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее стало известно, что от действий португальца пострадал 14-летний Джей Хардинг с аутизмом, который пришел на стадион «Гудисон Парк» вместе с матерью.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. Согласно пункту 12.1 правил Международной федерации футбола (ФИФА) по статусу и трансферам игроков, любая дисквалификация до четырех матчей или до трех месяцев, которую игрок до перехода не отбыл полностью, должна быть завершена после трансфера.