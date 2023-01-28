Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Кремонезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
17:00
Эмполи
Торино
22
27.01
Лечче
Салернитана
12
27.01
Болонья
Специя
20
24.01
Лацио
Милан
40
23.01
Интер
Эмполи
01
23.01
Болонья
Кремонезе
11
22.01
Ювентус
Аталанта
33
22.01
Специя
Рома
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:08 (мск), источник: ТАСС

«Торино» сыграл вничью с «Эмполи». Миранчук вышел на замену и сделал голевой пас

Встреча завершилась со счетом 2:2, до 82-й минуты «Торино» уступал 0:2.

Эмполи
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

ТАСС, 28 января. «Торино» сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 2:2 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в субботу.

По ходу матча «Эмполи» имел преимущество в два гола. В составе хозяев отличились Себастьяно Луперто (37-я минута) и Рэзван Марин (69). У «Торино» забитыми мячами отметились Самуэле Риччи (82) и Антонио Санабриа (85). Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте и сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Торино» занимает 8-е место, набрав 27 очков, «Эмполи» с 26 очками идет 10-м.

В следующем туре «Торино» 5 февраля примет «Удинезе», «Эмполи» днем ранее в гостях встретится с «Ромой».

Читайте также
Эмполи
2:2
Первый тайм: 1:0
Торино
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменилось в мировом фигурном катании с уходом российской сборной
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь