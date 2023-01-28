«Торино» сыграл вничью с «Эмполи». Миранчук вышел на замену и сделал голевой пас

ТАСС, 28 января. «Торино» сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 2:2 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в субботу.

По ходу матча «Эмполи» имел преимущество в два гола. В составе хозяев отличились Себастьяно Луперто (37-я минута) и Рэзван Марин (69). У «Торино» забитыми мячами отметились Самуэле Риччи (82) и Антонио Санабриа (85). Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте и сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом команды.