«Торино» с Миранчуком уступил «Фиорентине» в ¼ финала Кубка Италии

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Лука Йович (65-я минута) и Жонатан Иконе (90). У гостей отличился Янн Карамо (90+3) с голевой передачи бывшего футболиста московского ЦСКА Николы Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сыграл весь матч.