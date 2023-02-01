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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
1 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Торино» с Миранчуком уступил «Фиорентине» в ¼ финала Кубка Италии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде уступили «Фиорентине» в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Торино
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Лука Йович (65-я минута) и Жонатан Иконе (90). У гостей отличился Янн Карамо (90+3) с голевой передачи бывшего футболиста московского ЦСКА Николы Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сыграл весь матч.

Соперником «Фиорентины» по ½ финала станет победитель матча между «Кремонезе» и «Ромой».

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