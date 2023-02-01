«Торино» с Миранчуком уступил «Фиорентине» в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде уступили «Фиорентине» в четвертьфинальном матче Кубка Италии.
Торино
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде уступили «Фиорентине» в четвертьфинальном матче Кубка Италии.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Лука Йович (65-я минута) и Жонатан Иконе (90). У гостей отличился Янн Карамо (90+3) с голевой передачи бывшего футболиста московского ЦСКА Николы Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сыграл весь матч.
Соперником «Фиорентины» по ½ финала станет победитель матча между «Кремонезе» и «Ромой».