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20:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» победил «Лестер» и увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал
Лестер
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лестере завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0, отличился Габриэл Мартинелли (46-я минута).

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 24 матчах 57 очков, отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Лестер» с 24 очками идет 14-м.

Другие результаты игрового дня:

  • «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» — 4:0;
  • «Лидс» — «Саутгемптон» — 1:0;
  • «Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:2.

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Первый тайм: 0:0
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