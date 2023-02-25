«Арсенал» победил «Лестер» и увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ

Встреча в Лестере завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0, отличился Габриэл Мартинелли (46-я минута).

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 24 матчах 57 очков, отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Лестер» с 24 очками идет 14-м.