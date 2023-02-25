«Арсенал» победил «Лестер» и увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лестере завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0, отличился Габриэл Мартинелли (46-я минута).
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 24 матчах 57 очков, отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Лестер» с 24 очками идет 14-м.
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