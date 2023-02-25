«Наполи» обыграл «Эмполи» и одержал восьмую победу подряд в Серии А
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли на выезде «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии, одержав восьмую победу подряд в Серии A.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли на выезде «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии, одержав восьмую победу подряд в Серии A.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев. Первый мяч в свои ворота срезал игрок «Эмполи» Ардиан Исмайли (17-я минута), после на 28-й минуте отличился Виктор Осимхен. Команда Лучано Спаллетти завершала матч в меньшинстве после удаления Марио Руя на 67-й минуте.
«Наполи» не проигрывает в чемпионате страны с 4 января — тогда неаполитанцы уступили миланскому «Интеру» (0:1). Это поражение до сих пор остается для «Наполи» единственным в нынешнем сезоне Серии A.
Неаполитанская команда продолжает лидировать в таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков и опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.