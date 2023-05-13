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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Почеттино возглавит «Челси», пишут СМИ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Маурисио Почеттино станет новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в ближайшие дни 51-летний специалист подпишет контракт с клубом, но официально присоединится к лондонцам в июне. До тех пор временно исполняющим обязанности главного тренера останется Фрэнк Лэмпард. Сообщается, что аргентинец придет со своим штабом и немедленно начнет обсуждать трансферную стратегию клуба.

Почеттино ранее возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также французский «Пари Сен-Жермен», с которым по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В сезоне-2018/19 он довел «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов.

«Челси» с 43 очками в 35 матчах занимает 11-е место в таблице Английской премьер-лиги.

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