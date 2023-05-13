Экс-тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Почеттино возглавит «Челси», пишут СМИ

По информации источника, в ближайшие дни 51-летний специалист подпишет контракт с клубом, но официально присоединится к лондонцам в июне. До тех пор временно исполняющим обязанности главного тренера останется Фрэнк Лэмпард. Сообщается, что аргентинец придет со своим штабом и немедленно начнет обсуждать трансферную стратегию клуба.