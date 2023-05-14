Российская футболистка в составе «Челси» выиграла Кубок Англии

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:0. На 68-й минуте мяч забила Саманта Керр. Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.

Лондонский клуб завоевал трофей третий раз подряд. Всего «Челси» пять раз выигрывал Кубок Англии.