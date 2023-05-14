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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская футболистка в составе «Челси» выиграла Кубок Англии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети ФК "Челси"

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:0. На 68-й минуте мяч забила Саманта Керр. Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.

Лондонский клуб завоевал трофей третий раз подряд. Всего «Челси» пять раз выигрывал Кубок Англии.

Абдуллина перешла в лондонский клуб в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне она приняла участие в восьми матчах во всех турнирах и отметилась тремя голевыми передачами.

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