Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой 150 миллионов евро

Ранее сообщалось, что кандидатура Зидана была одобрена руководством клуба после консультаций с Роналду, который намеревался непосредственно участвовать в переговорном процессе. Помимо «Аль-Насра», интерес к тренеру приписывали французскому «Пари Сен-Жермен» и итальянскому «Ювентусу».

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 годах и с марта 2019-го по май 2021 года. Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.