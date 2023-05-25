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22:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой 150 миллионов евро

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Французский тренер Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщает Foot Mercato.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что кандидатура Зидана была одобрена руководством клуба после консультаций с Роналду, который намеревался непосредственно участвовать в переговорном процессе. Помимо «Аль-Насра», интерес к тренеру приписывали французскому «Пари Сен-Жермен» и итальянскому «Ювентусу».

По данным источника, Зидану предложили 150 млн евро за два сезона.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 годах и с марта 2019-го по май 2021 года. Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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