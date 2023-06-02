«Урарту» под руководством бывшего тренера «Спартака» стал чемпионом Армении

В пятницу клуб обыграл на выезде в матче 35-го тура «Пюник» и досрочно завоевал чемпионство. «Урарту» за тур до конца турнира набрал 82 очка и опережает идущий вторым «Пюник» на пять очков.

«Урарту» во второй раз в истории стал чемпионом Армении. Клуб добился титула под руководством российского специалиста Дмитрия Гунько, который возглавил команду в июне прошлого года. Ранее он работал главным тренером в московском «Спартаке» и подмосковных «Химках». В марте специалист получил паспорт Армении.