«Урарту» под руководством бывшего тренера «Спартака» стал чемпионом Армении
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Урарту» стал победителем чемпионата Армении по футболу.
Урарту
Спартак
В пятницу клуб обыграл на выезде в матче 35-го тура «Пюник» и досрочно завоевал чемпионство. «Урарту» за тур до конца турнира набрал 82 очка и опережает идущий вторым «Пюник» на пять очков.
«Урарту» во второй раз в истории стал чемпионом Армении. Клуб добился титула под руководством российского специалиста Дмитрия Гунько, который возглавил команду в июне прошлого года. Ранее он работал главным тренером в московском «Спартаке» и подмосковных «Химках». В марте специалист получил паспорт Армении.
Клуб также представляют бывший полузащитник «Спартака» и краснодарской «Кубани» Арас Озбилиз, выступающий на правах аренды вратарь грозненского «Ахмата» Александр Мелихов и бывший форвард лондонского «Арсенала» Яя Саного.