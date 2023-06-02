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22:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урарту» под руководством бывшего тренера «Спартака» стал чемпионом Армении

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Урарту» стал победителем чемпионата Армении по футболу.

Урарту
Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу клуб обыграл на выезде в матче 35-го тура «Пюник» и досрочно завоевал чемпионство. «Урарту» за тур до конца турнира набрал 82 очка и опережает идущий вторым «Пюник» на пять очков.

«Урарту» во второй раз в истории стал чемпионом Армении. Клуб добился титула под руководством российского специалиста Дмитрия Гунько, который возглавил команду в июне прошлого года. Ранее он работал главным тренером в московском «Спартаке» и подмосковных «Химках». В марте специалист получил паспорт Армении.

Клуб также представляют бывший полузащитник «Спартака» и краснодарской «Кубани» Арас Озбилиз, выступающий на правах аренды вратарь грозненского «Ахмата» Александр Мелихов и бывший форвард лондонского «Арсенала» Яя Саного.

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