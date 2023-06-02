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2 июня, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» добыло вторую победу в матчах чемпионата Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» одержало вторую победу в матчах 33-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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В домашнем поединке 11-го тура с «Минском» брестчане выиграли с минимальным преимуществом в счете — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит в середине первого тайма, когда после одной из атак брестчан защитник гостей Алексей Туманов срезал мяч в свои ворота.

Завтра пройдут еще три матча. Футболисты «Сморгони» у себя дома встретятся со столичным «Энергетиком-БГУ», в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграет с солигорским «Шахтером», а футболисты «Гомеля» примут бобруйскую «Белшину». Заключительные встречи состоятся в воскресенье, 4 июня: «Ислочь» — «Неман» (Гродно), «Слуцк» — БАТЭ. Минское «Динамо» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 25 очков (10 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (9), «Неман» — 20 (9), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, в активе которого 10 забитых мячей.

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