Брестское «Динамо» добыло вторую победу в матчах чемпионата Беларуси

В домашнем поединке 11-го тура с «Минском» брестчане выиграли с минимальным преимуществом в счете — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит в середине первого тайма, когда после одной из атак брестчан защитник гостей Алексей Туманов срезал мяч в свои ворота.