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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«После окончания карьеры я исчезну». Гвардиола, каким вы его не знали

Слушается во всем жену, обожает гольф и Фрэнка Синатру.

Манчестер Сити
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Источник: AFP 2022

Мы знаем многое о тактике Хосепа Гвардиолы, о его футболе и о том, как сильно он изменил футбол. Но он гораздо глубже и интереснее, чем-то, что мы видим у бровки поля и на пресс-конференциях. В обычно жизни Пеп часто спрашивает советы, обожает гольф (настолько, что упустил момент чемпионства «Сити», потому что играл!), всегда прислушивается к жене и мечтает попасть на концерт Элтона Джона.

Давайте знакомиться с ним поближе.

Гвардиола постоянно учился. Есть несколько тренеров, у которых он брал уроки

Анхель Каппа. Бывший помощник главного тренера «Барселоны» регулярно общался с Гвардиолой во время чемпионата мира — 1994: они созванивались, чтобы обсуждать матчи. Пепу нравилось слушать тренерскую точку зрения. «Он очень любознательный человек, который пытается впитывать чужой опыт, — говорил Каппа canchallena.com. — Помню, мы разговаривали, когда он поехал играть в “Брешию”. Его целью было узнать итальянский футбол изнутри. Он человек с постоянными вопросами, для которого всё является обучающим опытом. Пеп говорил со многими людьми, прежде чем начать тренерскую карьеру».

Хуанма Лильо. Они познакомились ещё в 1996-м, когда «Барселона» приехала играть с «Овьедо», который тогда тренировал Лильо. Гости победили со счётом 4:2, но Пеп был так впечатлён игрой соперника, что после матча отправился лично поблагодарить тренера за матч. «Я восхищался тем, как играла его команда, поэтому представился и поздравил его с выступлением, — вспоминал он в интервью Sky Sports. — Когда мне что-то нравится, я всегда иду и говорю. Мне вообще нравились все его команды, потому что они играли смело — у них была идея».

Источник: AFP 2022

Почти десятилетие спустя Гвардиола сыграл под руководством Лильо — в мексиканской лиге, куда приехал завершать карьеру. Переезд за Атлантический океан он выбрал неспроста: ему хотелось лично послушать и понаблюдать за работой Лильо. Уже тогда Гвардиола знал, что хочет быть тренером. Полгода в скромном «Дорадос де Синалоа» стали для него важным шагом на этом пути. «Его идеи, как он готовился к играм, тренировки — всё это было для меня очень важным. Я чувствовал, что в тот момент карьеры мне нужен был человек, который помог бы мне увидеть то, что я не мог увидеть. Работа с ним в Мексике помогла мне стать лучше».

Это было не последнее их взаимодействие: когда Пеп стал тренером «Барселоны Б», он на протяжении всего сезона был с Лильо на связи. «Мы были в его доме в начале моего первого года работы менеджером и вместе подготовили несколько идей, — вспоминал Пеп. — В течение года мы разговаривали по телефону, потому что он живет далеко от Барселоны. Он видел некоторые игры и предложил, чтобы мы могли сделать то или это. Он помог мне проанализировать и увидеть, что происходит с командой и что мне нужно делать».

Источник: Социальные сети

Следующее их воссоединение случилось уже в «Манчестер Сити» — до 2022 года Лильо работал помощником Гвардиолы. Он рассказывал, что в тренере его привлекли знания, интеллект и человечность. «Мы очень похожи в том, как видим футбол и как понимаем игру. Он — друг. Мне не нужен кто-то, кто просто соглашается со всем. Мне нужен человек, который подтолкнёт меня, бросит мне интеллектуальный вызов», — говорил Гвардиола.

Хулио Веласко. Аргентинский тренер по волейболу был ещё одним ментором Гвардиолы. Их первый разговор случился в 2003 году, когда Пеп уже подумывал заканчивать с карьерой игрока и переключаться на тренерскую работу. Он сам позвонил Веласко. «Он сказал мне, что видел, как я выступаю по телевидению, и что хочет поболтать со мной, — вспоминал аргентинец в интервью canchallena.com. — В итоге мы встретились в Риме. Он задавал мне много вопросов, и я понимаю это, потому что меня тоже так учили. Гвардиола особенно хотел знать, как мне удаётся управлять коллективами, и я сказал ему, что всегда проповедовал принцип: не относиться ко всем одинаково. Потому что у каждого человека разные психологические характеристики. Управление коллективом — это искусство, и я вижу, что он использует эти советы».

Позднее уже сам Гвардиола вспоминал тот разговор: «Он произвёл революцию в волейболе в Италии. Я хотел с ним встретиться. От него я узнал, что не со всеми нужно обращаться одинаково. То, что все равны — самая большая ложь в спорте. Чтобы получить максимальную отдачу от каждого из игроков, вам придётся делать разные вещи: пригласить некоторых из них пообедать вне работы, кого-то — встретиться в моём офисе, у третьих спросить, чем они занимаются в свободное время». Веласко также рассказывал, что уже после первой тренерской победы в Лиге чемпионов с «Барселоной» Пеп попросил ещё об одной встрече — на этот раз в Мадриде. Гвардиола хотел получить очередной совет — на этот раз на тему того, как изменить команду, когда она побеждает. «Я высказал ему своё мнение, Анри ушёл через несколько дней. Это две встречи, о которых я смогу рассказать своим внукам», — говорил аргентинец.

Источник: AP 2022

Марсело Бьельса. В ноябре 2006 года Пеп объявил о завершении карьеры в эфире испанского радио. Он сказал, что исчерпал себя как игрок и хочет стать тренером. А начать работать планирует с молодёжью или с детьми. «Поскольку на данный момент я не имею притязаний на более высокий уровень», — объяснил он. После опыта, полученного в работе с Лильо, Гвардиола снова уехал за океан, но на этот раз в Аргентину, в гости к Марсело Бьельсе. Тренер пригласил начинающего специалиста на барбекю в Росарио, и они общались 11 часов.

По воспоминаниям испанского режиссёра и друга Гвардиолы Давида Труэбы, присутствовашего при встрече, это был напряжённый разговор, с горячими дискуссиями и сложными вопросами. В ходе беседы Бьельса спросил Гвардиолу: «Почему ты, зная всю ту чушь, которая окружает мир футбола, высокую степень нечестности некоторых людей, всё ещё хочешь туда вернуться? Ты так любишь кровь?» Пеп не стал долго думать: «Мне нужна эта кровь».

Источник: AP 2022

Когда в 2007 году Гвардиоле пришло предложение стать техническим директором молодёжных команд «Барселоны», он отказался. Тогдашний спортивный директор клуба Чики Бегиристайн хотел подготовить себе сменщика, так как планировал покинуть пост в следующем году, но Пеп был непреклонен: он хотел быть тренером. И больше никем.

Бегиристайна удалось уговорить. Гвардиолу назначили руководить «Барселоной Б», которая тогда барахталась в третьем дивизионе. Многие считали это ошибкой, но каталонец говорил: «Это не команда третьего дивизиона. Это резервная команда “Барселоны”, и попасть сюда может не каждый».

Источник: AP 2022

Пеп — невероятный психолог. Он начал практиковать свои приемы еще в «Барсе Б»

Гвардиола сразу же начал внедрять техники, которые почерпнул из встреч со своими учителями. Тяжёлые, изнурительные тренировки, детальный анализ каждого матча и отдельных футболистов, индивидуальная диета, а ещё — психологические приёмы. Как-то в раздевалке он поставил футболистам в пример детей из шоу «Х-фактор». «Им выпадает невероятный шанс, и они делают всё, что в их силах, — убеждал молодёжь Пеп. — Они полностью отдают себя, чтобы использовать возможность, которая может никогда больше не представиться. И вы должны брать пример с этих детей». Когда эту речь опубликовали в СМИ, тренер был очень зол — назвал человека, слившего её, предателем. Методику можно было бы посчитать сомнительной, но команда финишировала первой, а Пеп — возглавил основу.

И там он продолжил искать психологические приёмы, которые могли бы зарядить команду. Пеп попросил помощника смонтировать ролик, в котором были только игроки (даже те, кто бóльшую часть сезона провёл на скамейке), и всё это под музыку из «Гладиатора». Он показал его перед финалом с «Манчестер Юнайтед», который «Барса» выиграла. Точно неизвестно, насколько большую роль сыграл этот ход, однако во вред команде он точно не пошёл. Сейчас Гвардиола тоже прибегает к каким-то мотивирующим роликам, но не берёт их за основу — как правило, всё строится на его монологах. И, как показала документалка от Amazon, он не стесняется в выражениях.

Одна из его речей из сериала: «Вы можете себе представить мальчика, подающего мячи? В его родной маленькой стране. Он пошёл в академию, когда ему было 13 лет. И после игры за первую команду, за свою команду, которая в его сердце, в которой он пробыл много лет, он стал тренером. И за четыре года сокрушил футбол. Это я. И вы сокрушили Премьер-лигу так, как я — футбол. И люди начали говорить: “Команда Пепа”, “О, Пеп, какой он…” Отовсюду. “Ох, как он хорош, Пеп — топ”. Нет, нет, нет. Всё время я говорил одно и то же — спасибо вам. Конечно, когда мы читаем медиа и прессу, то люди верят в тренера. Нет, парни, эта победа принадлежит вам, это всё вы. Футбол, парни, принадлежит вам, не мне».

За столько лет тренерской карьеры Пеп, безусловно, сильно прокачался как психолог: уже не ставит в пример детей из «Х-фактора» и не показывает нарезки под Лучано Паваротти. Он грамотно накачивает команду, дёргая за нужные ниточки, делая это ещё и с индивидуальным подходом: кого надо — хвалит, кого надо — критикует. Недавно он признался, что начал ориентироваться на язык тела — и на тренировках, и во всех прочих ситуациях.

«Нельзя играть хорошо, если у тебя неправильный язык тела, — говорил он после взятого чемпионства. — Порой стоит выбирать игроков, исходя из того, насколько они счастливы. Это один из главных критериев при выборе стартового состава — я знаю, как мои игроки хороши в том, что касается навыков. Язык тела зависит от них. Иногда он не очень хорош, и всё становится сложнее».

Ещё в «Барселоне» Пеп уделял огромное внимание анализу эмоций игроков, потому что это помогало ему определить психологическое состояние футболистов и их готовность. Например, если футболист после неудачи опускает голову, то для тренера это знак об отношении футболиста к делу, а главное — к себе в этом деле.

В 2001-м Гвардиола написал книгу. Она на каталонском языке, и ее больше не выпускают

«Мои люди, мой футбол» — так называется книга на 156 страниц, написанная Гвардиолой в начале 2000-х. Это частично автобиография, частично — наука о футболе, его личный опыт, которым он поделился на страницах своего первого издания. Книгу выпустили на каталонском языке и очень маленьким тиражом, а после не перевыпускали, поэтому сейчас её можно найти только по объявлениям о перепродаже. Отдают за € 15−25.

Этим писательство Гвардиолы не ограничилось: в 2006 году во время чемпионата мира он писал для испанской газеты El Pais. Вот, например, отрывок из текста с лаконичным заголовком «Конфета» (Un caramelo): «В его сосредоточенности есть только цель. Это потрясающе. Как говорит Рамон Беса, “с мячом он быстрее, чем без него”. Если Роналдиньо, без сомнения, величайший, то Месси — настоящий. Подлинность подлинного. Ничего безвозмездного. Это даёт мне ощущение величайшего. Это присутствие на сцене. Это тот актер, который выходит на сцену, и взгляд останавливается только на нём, хотя есть ещё 10 других замечательных актёров».

Гвардиола любит гольф. Однажды из-за этой игры он упустил момент первого чемпионства «Сити»

Когда у Пепа спросили, какое у него любимое хобби, он быстро ответил: «Играть в гольф. Мне больше всего нравится смотреть, а особенно летом — играть. Буду играть чаще, когда завершу тренерскую карьеру или будет больше времени».

В этом году вместо просмотра «Ливерпуля» и «Арсенала» он выбрал просмотр гольфа (и заодно «Баварии»). Но это ещё ладно: в 2018-м, когда «Сити» шёл к первому трофею с Гвардиолой, получить по-быстрому кубок помешал «Юнайтед», который одержал победу в очном матче. Следующий матч «МЮ» Пеп смотреть отказался и отправился с сыном играть в гольф. После игры он выпил пива и прыгнул в машину, но начался такой проливной дождь, что из-за непогоды образовалась многокилометровая пробка. От скуки сын полез читать новости и внезапно воскликнул: «Мы стали чемпионами!». «МЮ» проиграл «Вест Бромвичу».

«Вот так я и узнал, что мы чемпионы — в пробке под проливным дождем, — вспоминал Пеп в книге Pep’s City: The Making of a Superteam. — Не совсем так я это себе представлял».

Источник: Reuters

Играть в гольф он начал поздно — в 24−25 лет. «Я бы хотел начать в четыре или пять лет, но тогда мой отец не знал, что такое гольф, — рассказывал Гвардиола в интервью Golf Poser. — Да что уж там — даже я не знал, что гольф существует. Но когда познакомился с этой игрой, то стал от неё зависим. Всегда, когда у меня есть время, стараюсь играть. Лишь играя в гольф, полностью отключаюсь от всего. Рядом нет людей. Надо просто бить по этому чёртовому мячу. И никак иначе. А ещё в гольфе нет судей, так что это самая честная игра».

Стиль Гвардиолы — работа его жены. Они вместе с 18 лет

Пеп познакомился с Кристиной в бутике Serra Claret, где она работала на кассе — магазин принадлежит её семье. Гвардиоле там назначили фотосессию для бренда Antonio Miro, но запомнил он в тот день не столько съёмку, сколько встречу, которая стала для него знаменательной.

Они расписались в 2014 году — к тому моменту за их плечами было больше 20 лет совместной жизни и трое детей. Церемония была очень скромной и обошлась без пышных свадебных нарядов и толпы гостей: пара была одета в повседневную одежду, а в ратуше собралось всего 10 человек — их дети и близкие. После этого они улетели отдыхать в Марракеш, где провели время с друзьями.

Источник: AP 2022

Кристина — максимально непубличный человек: она не даёт интервью, не любит светиться на публике. Вся её работа в отношениях остаётся за кадром прессы, но изданию El Confidential удалось поговорить с приближёнными к семье, которые чуть-чуть рассказали об их взаимоотношениях. Кристина всегда поддерживает Пепа, а ещё оказала на него благотворное влияние во многих сферах: привила отличный вкус в одежде (настолько, что Гвардиола не раз оказывался в подборках самых стильных тренеров!), открыла мир изысканной еды, благородного вина и путешествий. Они оба любят хорошее кино и театры.

«Она всегда рядом: трудно ли, легко ли — Крис всегда рядом со мной, — говорил Пеп в интервью BBC Radio 5. — Решаем ли переехать в Нью-Йорк или Мюнхен — если она говорит, что не поедет со мной, я не еду. Я не могу быть один в этой работе, не могу быть без семьи. Только дома чувствую себя в безопасности. Когда я устал, для меня нет лучшего места. Дома могу быть самим собой».

Пеп говорит, что после окончания тренерской карьеры исчезнет

И добавляет: «Вы больше обо мне не услышите».

Будем надеяться, что до этого ещё далеко.

И напоследок — плейлист от Гвардиолы.

«Одна из моих мечт — побывать на концерте Элтона Джона. Его песни очень на меня повлияли», — говорил он в интервью BBC Radio 5.

А вот и плейлист:

— Fiesta — Joan Manuel Serrat
 — Your Song — Elton John
 — New York, New York — Frank Sinatra
 — Don’t look back in anger — Oasis
 — The Healing Day — Bill Fay
 — Hotel California — The Eagles.

Автор: Полина Куимова

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