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28 июня, источник: БЕЛТА

БАТЭ разгромил футболистов «Миор» в 1/16 финала Кубка Беларуси

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили «Миоры» в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК "БАТЭ"

Играя в гостях у представителей 2-й лиги национального чемпионата, борисовчане выиграли со счетом 13:0. Голевой покер в этой встрече оформил сербский нападающий БАТЭ Сеад Исламович, хет-трик в активе Артема Концевого, дубль у Дмитрия Антилевского.

Действующий владелец Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» после первого тайма проигрывал футболистам «Лиды» 0:1, но в итоге добился победы с результатом 3:1. Лидер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» обыграл футболистов «Барановичей» — 2:0, с таким же счетом минское «Динамо» выиграло у команды «Жодино-Южное».

Остальные встречи 1/16 финала пройдут 21 и 22 июля.

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