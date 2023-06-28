БАТЭ разгромил футболистов «Миор» в 1/16 финала Кубка Беларуси
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили «Миоры» в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили «Миоры» в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в гостях у представителей 2-й лиги национального чемпионата, борисовчане выиграли со счетом 13:0. Голевой покер в этой встрече оформил сербский нападающий БАТЭ Сеад Исламович, хет-трик в активе Артема Концевого, дубль у Дмитрия Антилевского.
Действующий владелец Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» после первого тайма проигрывал футболистам «Лиды» 0:1, но в итоге добился победы с результатом 3:1. Лидер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» обыграл футболистов «Барановичей» — 2:0, с таким же счетом минское «Динамо» выиграло у команды «Жодино-Южное».
Остальные встречи 1/16 финала пройдут 21 и 22 июля.