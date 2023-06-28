БАТЭ разгромил футболистов «Миор» в 1/16 финала Кубка Беларуси

Играя в гостях у представителей 2-й лиги национального чемпионата, борисовчане выиграли со счетом 13:0. Голевой покер в этой встрече оформил сербский нападающий БАТЭ Сеад Исламович, хет-трик в активе Артема Концевого, дубль у Дмитрия Антилевского.