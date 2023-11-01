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1 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Месси отказался от фото с Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси отказался от общего фото с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой на церемонии, которая прошла в понедельник в Париже, сообщает Cope.

Барселона
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По информации источника, Лапорта собирался сделать совместный снимок с аргентинцем и обладательницей женского «Золотого мяча» испанкой Айтаной Бонмати, которая выступает за каталонскую команду, но Месси «категорически отказался» фотографироваться.

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода 36-летнего нападающего из команды летом 2021 года. Лапорта во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении большей части карьеры — с 2005 по 2021 год.

Летом Месси перешел в клуб MLS «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ранее французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона в связи с истечением контракта. Он стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента из «Барселоны». Аргентинец является чемпионом мира и победителем Кубка Америки.

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