Месси отказался от фото с Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча»

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По информации источника, Лапорта собирался сделать совместный снимок с аргентинцем и обладательницей женского «Золотого мяча» испанкой Айтаной Бонмати, которая выступает за каталонскую команду, но Месси «категорически отказался» фотографироваться.

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода 36-летнего нападающего из команды летом 2021 года. Лапорта во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении большей части карьеры — с 2005 по 2021 год.