Кошмарная игра «Барселоны» заставила Хави заявить об отставке, «Ювентус» и «Байер» споткнулись в чемпионской гонке

Испания: железная воля «Реала»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 22, 27.01.2024, 18:15 Лас-Пальмас 1 Реал 2

То, что «Реалу» в Лас-Пальмасе придется непросто, угадывалось. Во-первых, мадридцы лишились дисквалифицированного Беллингема. Во-вторых, соперник умеет выстраивать оборону, и у сливочных впереди долго ничего не получалось. Выпады хозяев смотрелись даже интереснее, и один раз они требовали пенальти, намекая на возможный фол Дани Себальоса. Впрочем, «Лас-Пальмас» уже после перерыва забил с игры, а голу Муньоса предшествовал еще один момент с крутым спасением Лунина.

В общем, команда Карло Анчелотти устроила очередное испытание для нервной системы своих болельщиков, но, как и в прошлом туре, «Реалу» удался эмоциональный камбэк. Поверить в успешную развязку заставил Винисиус Жуниор, который загубил верный момент, но потом — после изящного паса «черпачком» от Камавинги — красиво забил с острого угла. Бразилец оказался причастен и к победному взятию ворот, ведь именно после его сольного прохода и попадания в ногу защитника гости получили право на угловой, и подачу Крооса завершил идеально отметивший день рождения Тшуамени.

Это и есть тот самый чемпионский характер! И, что любопытно, сценарий игры можно было частично просчитать с точки зрения статистики. Если брать первые таймы, у «Лас-Пальмаса» лучшая оборона в лигах топ-5. За весь сезон команда с Канарских островов пропустила до перерыва всего два мяча! На один меньше, чем «ПСЖ» с «Интером». Только в футбол играют два тайма, а «Реал» отставанием в счете не сломаешь. В матчах, где Мадрид проигрывал, он набрал 19 очков. Как, кстати, и сумасшедший «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Однако это не рекорд сезона — у великолепной «Жироны» на три балла больше.

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 22, 27.01.2024, 20:30 Барселона 3 Вильярреал 5

«Барселона» не играла дома с 20 декабря и вернулась на временно домашний Олимпийский стадион с новыми потерями. Защитник Бальде повредил бедро и перенес операцию, которая оставит его вне игры до конца сезона. И ладно бы только этим дело ограничилось! Хави после кубкового поражения в Бильбао решил устроить ротацию состава, отправив в запас сделавшего неделю назад хет-трик Феррана Торреса. Только ни сменивший его Жоау Феликс, ни другие игроки сине-гранатовых в первом тайме не создали никаких проблем одной из самых кошмарных защитных линий ла лиги.

Зато «подводники» свой шанс в атаке нашли, и после вброса аута Серлот выдал пас в центр штрафной, где Кристенсен не сумел накрыть Жерара Морено. А тройная замена Хави в перерыве сначала дала обратный эффект, и грубая ошибка Жоау Канселу превратилась в подарок для удвоившего счет воспитанника «Барса» Ахомаша. Но все же было видно, как прибавили сине-гранатовые, тогда как «Вильярреал» пропускал во всех восьми матчах с момента возвращения на пост главного тренера Марселино Тораля. И вернувший «Барсу» в игру Гюндоган продлил неудачную серию гостей.

Этот удар положил начало ударному отрезку каталонцев, у которых верный момент упустил Торрес, а Гюндоган почти изменил все. Именно от него мяч отлетел к сравнявшему счет Педри, и немец исполнил штрафной, после которого Байи под давлением Араухо отправил мяч в свои ворота. После такого сломается любой, но хрупкий в последнее время «Вильярреал» выжил. Отыгрался благодаря проблемам «Барсы» со встречными атаками и голу новичка Гонсалу Гедеша. А дальше случилось то, о чем первые лица «Барсы» будут говорить как минимум до следующего тура.

Речь о попадании мяча в локоть Санти Комесанье, после которого ВАР не согласился с решением арбитра назначить пенальти. Тот направился к монитору, увидел там уворачивающегося от мяча игрока и отменил наказание. Хави что-то сразу сказал про позор, но разве судьи свели с ума всю защиту и вратаря «Барсы» на девятой добавленной минуте? Так разыгрывать мяч в своей штрафной просто нельзя. Точкой же в этой безумной игре стали неудачная попытка Араухо замкнуть дальнюю штангу и мгновенный выпад гостей с пятым голом Моралеса.

За весь прошлый сезон с учетом всех турниров «Барселона» пропустила 44 мяча. Сейчас — уже 46. И, Хави, кстати, не делал акцент на судьях, заявив, что вся ответственность на нем, а состояние команды оценил как эмоциональный коллапс. А чуть позже — несмотря на отказ клуба от крайних мер — объявил о том, что покинет свой пост и не изменит решение, даже если выиграет Лигу чемпионов.

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Италия: инфарктный «Милан»

Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 27.01.2024, 20:00 Ювентус 1 Эмполи 1

«Ювентус» только возглавил турнирную таблицу, воспользовавшись поездкой «Интера» на Суперкубок Италии, а у туринцев уже возникли проблемы. Причем на ровном месте, потому что находящийся в зоне вылета «Эмполи» выглядел легкой жертвой. Только гостей явно воодушевила одержанная в прошлом туре первая за два месяца победа, а удаление Милика на 18-й минуте сломало изначальный план Массимилиано Аллегри. По крайней мере, в первом тайме «Старая синьора» не впечатляла. Зато после перерыва «Юве» в какой-то момент напомнил о своем уникальном умении добиваться результата.

Фирменный угловой, и Влахович продлил свою результативную серию до четырех матчей. Однако умения сохранять результат хозяева в этот раз не продемонстрировали, а Щенсны не выручил после дальнего удара Бальданци. Сетовать же на то, что не удалось забить в концовке, «Юве» может с оговорками, так как одна контратака «Эмполи» была сорвана буквально на грани катастрофы. Но и ничья с аутсайдером — кошмарный результат, почти убивающий интригу в борьбе за скудетто.

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Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 27.01.2024, 22:45 Милан 2 Болонья 2

Качели в игре с «Ромой» (3:1), безумный камбэк против «Удинезе» (3:2) — в последних играх «Милана» банальных сценариев не предусмотрено. Поэтому встреча с проводящей яркий сезон «Болоньей» не стала исключением. И почти по традиции началось все с проблем россонери, которых не выручил Меньян. Зиркзее забил ему с острейшего угла, тогда как Скорупски в воротах гостей был великолепен. Пик его подвигов в первом тайме — отраженный пенальти в исполнении Жиру.

И все же до перерыва счет сравнялся, а поймавший голевой кураж Лофтус-Чик как заправский форвард в падении замкнул прострел Калабрии. А вот с продолжением наблюдались проблемы. Для начала удар Рейндерса пришелся в крестовину. Потом пенальти под номером два отправился исполнять Эрнандес, и выяснилось, что он не знает правил. Тео попал в штангу, сам же добил мяч в сетку и побежал праздновать, а потом удивлялся тому, что арбитр назначил свободный удар в пользу «Болоньи».

Зато у Стефано Пиоли есть Лофтус-Чик, которому не нужны пенальти. Еще один гол англичанина почти подарил «Милану» третью подряд инфарктную победу. Своей волей нынешняя команда очень напоминает ту, что взяла долгожданный чемпионский титул. Сейчас о скудетто мечтать сложно, но и говорить о том, что Пиоли выработал свой ресурс на «Сан-Сиро» — полный бред. И спасение «Болоньи», которая показала, как бить с «точки», принципиально ничего не меняет.

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Германия: подарок для «Баварии»

Футбол Германия 2023/2024 Тур 19, 27.01.2024, 17:30 Аугсбург 2 Бавария 3

Проиграв в прошлом туре «Вердеру», в середине недели «Бавария» подсластила горькую пилюлю победой в отложенном матче над «Унионом». Она была жизненно необходима, так как четырехочковое отставание от «Байера» не оставляет команде Томаса Тухеля права на ошибку. Да и успех в дерби с «Аугсбургом» легким не назовешь. Как минимум потому, что в игре были пограничные моменты, которых, казалось, не стоило ждать после первого гола за главную команду 19-летнего Павловича и 2:0 по итогам первого тайма.

Когда же разрыв сократился, гол восстановившего статус-кво Кейна засчитали только при помощи ВАР. Англичанин действительно находился перед пустыми воротами в явном офсайде, только мяч к нему отлетел не от Мусиалы, а от защитника хозяев. В концовке же все могло резко осложниться, однако из двух 11-метровых «Аугсбург» реализовал только второй — уже в компенсированное время. Ранее попавший сопернику по голове Нойер самостоятельно исправился и парировал удар с «точки».

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 19, 27.01.2024, 20:30 Байер 0 Боруссия М 0

На радость «Баварии» оступился «Байер», споткнувшийся на менхенгладбахской «Боруссии», которая в прошлый раз сохраняла ворота на замке в начале ноября. В субботу леверкузенцы не забили при 69 контактах с мячом внутри штрафной. Это рекордный показатель с тех пор, как Opta стала собирать такие данные в бундеслиге в сезоне-2004/05. Среди этих касаний — момент в компенсированное время, когда Мбамба не подстроился под мяч в площади ворот. Не сделал того, что в первых январских матчах добились забившие победные мячи на последних минутах Паласиос и Инкапье. Теперь — уже при равном количестве матчей — «Байер» и «Баварию» разделяет всего одно очко.

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 19, 27.01.2024, 17:30 Штутгарт 5 РБ Лейпциг 2

Встреча третьей и четвертой команд чемпионата превратилась в дуэль неудачников. Что «Штутгарт», что «Лейпциг» словно забыли выйти из новогоднего отпуска, проиграв оба январских матча. Кажется, именно такой подарок загадывала на Новый год перезагрузившаяся дортмундская «Боруссия». Новостей из Штутгарта она ждала с нетерпением, но, по сути, на руку «шмелям» был любой исход. Особенно — ничья, но ее исключила яркая игра наконец-то проснувшейся атаки «швабов».

Хозяева словно смирились с потерей уехавшего на Кубок Африки и там травмировавшегося Гирасси, а Ундав вспомнил, что на нем теперь особая ответственность, и устроил персональный бенефис. Самый важный из трех голов форварда — второй, когда он практически мгновенно ответил на успех сократившего счет до минимума Опенда. Это уже третий хет-трик «Штутгарта» в текущем сезоне (два в активе Гирасси), и такой эффективной атаки у команды не было почти 20 лет, когда тоже три «трюка со шляпой» совместными усилиями исполнили Кураньи и Какау.

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Франция: «Ницца» уже вторая

Футбол Франция 2023/2024 Тур 19, 27.01.2024, 19:00 Ницца 1 Метц 0

Сражающийся за место в тройке «Монако» не дождался подарка от земляков. «Ницца» все же дожала балансирующий у зоны влета «Метц» и поднялась на второе место. Удастся ли его сохранить — станет понятно поздним воскресным вечером, когда сенсационный «Брест» сыграет против «ПСЖ». У «орлят» же уже 38 очков после девятнадцати туров, и обычно в турнирах с участием восемнадцати команд данный показатель гарантирует финиш в топ-3. Следует добавить, что реформа Лиги чемпионов повысила цену третьего места. Теперь оно дает прямую путевку в групповой турнир.

Статистика дня

5-й командой, забившей «Барселоне» на ее поле в испанском чемпионате не менее пяти мячей, стал «Вильярреал». Прошлый раз подобное удавалось «Реалу» в 1963 году (5:1).

6-й командой, пропустившей не менее 10 мячей от форварда «Монако» Бен Йеддера, стал «Марсель».

10 пенальти с учетом всех турниров реализовал в этом сезоне нападающий «Брайтона» Жоао Педро. Это максимальный показатель сезона в лигах топ-5, а рекорд для игроков АПЛ принадлежит полузащитнику «МЮ» Бруну Фернандешу (13).

28 команд пострадали в голландской лиге от нападающего ПСВ Люка ле Йонга. Это новый рекорд для футболиста, который забил всем своим соперникам.

200 (112+88) результативных баллов заработал в голландском чемпионате полузащитник «Аякса» Бергхайс. В XXI веке данной отметки ранее достигли Тадич (254), Люк де Йонг (236) и Кайт (205).