Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Химки
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
11.03
Альмерия
Севилья
22
10.03
Бетис
Вильярреал
23
10.03
Реал
Сельта
40
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
9.03
Жирона
Осасуна
20
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
9.03
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сенсационное поражение «Атлетико» обострило борьбу за место в ЛЧ. Итоги тура Ла Лиги

У «Атлетика» из Бильбао неплохие шансы на четвёртое место.

Реал
Барселона
Атлетико
Атлетик
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь

В Ла Лиге завершился 28-й тур. В нём мы едва не увидели первую победу «Альмерии» в этом сезоне и стали свидетелями очередной сенсации, которая одновременно обострила борьбу и за место в Лиге чемпионов, и за выживание. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Испания 2023/2024
Тур 28, 9.03.2024, 16:00

Валенсия1Хетафе0

Гол Уго Дуро под занавес первого тайма пришёлся для «Валенсии» очень кстати — во второй половине «летучие мыши» забыли об атаке, а вот у «Хетафе» было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт. За итоговую победу хозяева должны благодарить своего голкипера — тот отразил пять ударов в створ и не позволил команде Хосе Бордаласа увезти с «Местальи» хотя бы одно очко.

Гол тура: Ламин Ямал («Барселона»)

Испания 2023/2024
Тур 28, 8.03.2024, 23:00

Барселона1Мальорка0

«Барса» могла бы и не так сильно мучиться в домашнем матче с «Мальоркой», реализуй Илкай Гюндоган пенальти в середине первого тайма. Единственного гола пришлось ждать больше часа, но это стоило того: Ламин Ямал красивым обводящим ударом из пределов штрафной попал точно в дальний угол ворот и не оставил Предрагу Райковичу никаких шансов — сербу оставалось лишь наблюдать за тем, как мяч влетает в сетку.

Сейв тура: Антонио Сивера («Алавес»)

Испания 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 16:00

Алавес1Райо Вальекано0

Преимущество басков в этом матче было минимальным — благодаря голу Горосабеля на 44-й минуте «Алавес» лидировал на протяжении всего второго тайма и готовился к тому, чтобы забрать три очка. «Райо» едва не помешал этому — добавленные к матчу пять минут уже истекли, но гости смогли довести мяч до штрафной. Иси Паласон наносил опаснейший удар головой в упор, но Сивера смог защитить свои ворота. Через секунду ворота хозяев спасла ещё и перекладина, и «Алавес» удержал победный результат.

Сенсация тура: победа «Кадиса» в матче с «Атлетико»

Испания 2023/2024
Тур 28, 9.03.2024, 18:15

Кадис2Атлетико0

«Атлетико» борется за место в Лиге чемпионов, «Кадис» — за выживание. И в субботу воля хозяев к победе оказалась сильнее — дубль Хуанми помог андалусийцам совершить главную сенсацию этого тура и подобраться к занимающей спасительное 17-е место «Сельте» на расстояние двух очков. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что для «Кадиса» эта победа стала первой с 1 сентября 2023 года!

Драма тура: концовка матча «Альмерия» — «Севилья»

Испания 2023/2024
Тур 28, 11.03.2024, 23:00

Альмерия2Севилья2

«Альмерия» была как никогда близка к первой победе в этом сезоне — к 81-й минуте хозяева обыгрывали «Севилью» с минимальным преимуществом. Однако гости перевернули игру всего за шесть минут, забив два гола на этом отрезке. Но и им не удалось удержать победу — на 90+5-й минуте Марко Милованович вновь восстановил равновесие в этом матче и принёс «Альмерии» ничью, которая, правда, вряд ли доставила ей большую радость.

Разгром тура: «Реал» в матче с «Сельтой»

Испания 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 20:30

Реал4Сельта0

Лидеры Ла Лиги после скандальной ничьей на «Месталье» в прошлом туре покуражились в матче с командой, ещё не обезопасившей себя от вылета. Преимущество «сливочных» было подавляющим, но до 79-й минуты его удалось конвертировать только в один гол. Зато после в воротах Висенте Гуайты побывали ещё три мяча, два из которых «кельты» забили сами себе. Последний же гол в матче — на счету Арды Гюлера, для которого этот точный удар стал первым в футболке «Реала».

Курьёз тура: автогол Сократиса Папастатопулоса («Бетис»)

Испания 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 23:00

Бетис2Вильярреал3

«Бетису» второй тур подряд не везёт — на этот раз «вердибланкос» вели со счётом 2:1 в домашнем матче с «Вильярреалом», но гости сравняли счёт благодаря автоголу греческого защитника. Сам по себе навес Жерара Морено, казалось, не нёс никакой угрозы, ведь в зоне подачи не было ни одного игрока в жёлтой форме. Однако Гвидо Родригес до мяча не дотянулся, и тот попал в плечо Сократису, от которого и отлетел в ворота.

Остальные матчи 28-го тура Ла Лиги

Испания 2023/2024
Тур 28, 9.03.2024, 20:30

Гранада2Реал Сосьедад3

«Гранада» дважды выходила вперёд усилиями Мюрто Узуни и вела в счёте до 80-й минуты. А затем баски проснулись — сперва Робин Ле Норман, а затем Андре Силва огорчили голкипера хозяев и вырвали для «Сосьедада» очень важную победу, которая помогла ему обогнать «Бетис» и вернуться в зону еврокубков.

Испания 2023/2024
Тур 28, 9.03.2024, 23:00

Жирона2Осасуна0

«Жирона» в очередной раз не пропустила «Барселону» на второе место, без особого труда справившись с «Осасуной». Каталонцы забили по голу в первом и втором таймах и продолжили погоню за «Реалом», который всё ещё опережает бело-красных на шесть очков.

Испания 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 18:15

Лас-Пальмас0Атлетик2

Осечка «Атлетико» стала очень хорошей новостью для «Атлетика», который свой шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов не упустил. Баскам пришлось немного помучиться с довольно крепким «Лас-Пальмасом», но в итоге парни Эрнесто Вальверде увезли с Канарских островов все три очка. Борьба за четвёртую путёвку в главный клубный турнир Европы обещает быть очень жаркой — «матрасники» впереди всего на два очка.

Расписание матчей 29-го тура Ла Лиги

15 марта, пятница
«Реал Сосьедад» — «Кадис».

16 марта, суббота
«Мальорка» — «Гранада»
«Осасуна» — «Реал»
«Хетафе» — «Жирона»
«Атлетик» — «Алавес».

17 марта, воскресенье
«Севилья» — «Сельта»
«Лас-Пальмас» — «Альмерия»
«Вильярреал» — «Валенсия»
«Райо Вальекано» — «Бетис»
«Атлетико» — «Барселона».

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь