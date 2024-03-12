Футболист сборной Египта перенес остановку сердца во время матча

Инцидент произошел во время матча 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). На 89-й минуте игры Рефаат потерял сознание и рухнул на газон. 30-летний футболист сразу же был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба клуба, сердце египтянина не билось более часа, но врачи смогли вернуть спортсмена к жизни. На данный момент Ахмет Рефаат находится в реанимации. Состояние футболиста оценивается как нестабильное.