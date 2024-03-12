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20:45 (мск), источник: Sport24

Футболист сборной Египта перенес остановку сердца во время матча

Футболист сборной Египта Ахмет Рефаат находится в больнице. Выступающий за клуб «Фьючера» игрок перенес остановку сердца.

Египет

Инцидент произошел во время матча 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). На 89-й минуте игры Рефаат потерял сознание и рухнул на газон. 30-летний футболист сразу же был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба клуба, сердце египтянина не билось более часа, но врачи смогли вернуть спортсмена к жизни. На данный момент Ахмет Рефаат находится в реанимации. Состояние футболиста оценивается как нестабильное.

«Мы хотели бы призвать средства массовой информации уважать личную жизнь игрока, а также его здоровье, и попросить египетских футбольных болельщиков помолиться за то, чтобы Ахмед Рефаат был жив и поправился как можно скорее», — говорится в заявлении.

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