Футболист сборной Египта перенес остановку сердца во время матча
Футболист сборной Египта Ахмет Рефаат находится в больнице. Выступающий за клуб «Фьючера» игрок перенес остановку сердца.
Футболист сборной Египта Ахмет Рефаат находится в больнице. Выступающий за клуб «Фьючера» игрок перенес остановку сердца.
Инцидент произошел во время матча 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). На 89-й минуте игры Рефаат потерял сознание и рухнул на газон. 30-летний футболист сразу же был госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба клуба, сердце египтянина не билось более часа, но врачи смогли вернуть спортсмена к жизни. На данный момент Ахмет Рефаат находится в реанимации. Состояние футболиста оценивается как нестабильное.
«Мы хотели бы призвать средства массовой информации уважать личную жизнь игрока, а также его здоровье, и попросить египетских футбольных болельщиков помолиться за то, чтобы Ахмед Рефаат был жив и поправился как можно скорее», — говорится в заявлении.