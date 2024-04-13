«Челси» стал лидером по сумме агентских выплат в АПЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лондонский «Челси» стал лидером по сумме агентских выплат на трансферном рынке среди футбольных команд Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2023 году, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Сообщается, что «Челси» выплатил футбольным агентам и посредникам более 75,1 млн фунтов стерлингов за 12-месячный период до февраля 2024 года, тогда как все клубы АПЛ потратили в общей сложности 409,5 млн.

Второе место по данному показателю занимает «Манчестер Сити» (60,6 млн), а замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» (34 млн). Далее идут «Ливерпуль» (31,5 млн) и «Арсенал» (24,7 млн​).