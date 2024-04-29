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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:52 (мск), источник: ТАСС

«Пари Сен-Жермен» в третий раз подряд стал чемпионом Франции по футболу

ТАСС, 28 апреля. «Пари Сен-Жермен» досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу.

Монако
Лион
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

28 апреля «Монако» на выезде со счетом 2:3 уступил «Лиону». За три тура до конца чемпионата ПСЖ, лидирующий в турнирной таблице, набрал 70 очков. «Монако», идущий на втором месте с 58 очками, лишился математических шансов опередить ПСЖ в турнирной таблице.

Парижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом страны. Команда является 12-кратным чемпионом Франции, что является рекордным показателем. Ранее ПСЖ выигрывал чемпионат страны в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 годах.

В текущем сезоне ПСЖ также продолжает борьбу в Кубке Франции и Лиги чемпионов. В финале кубка страны команда сыграет с «Лионом», в Лиге чемпионов ПСЖ вышел в полуфинал, где проведет две встречи с германской «Боруссией» (Дортмунд).

Лион
3:2
Первый тайм: 2:1
Монако
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