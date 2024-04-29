«Пари Сен-Жермен» в третий раз подряд стал чемпионом Франции по футболу

28 апреля «Монако» на выезде со счетом 2:3 уступил «Лиону». За три тура до конца чемпионата ПСЖ, лидирующий в турнирной таблице, набрал 70 очков. «Монако», идущий на втором месте с 58 очками, лишился математических шансов опередить ПСЖ в турнирной таблице.

Парижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом страны. Команда является 12-кратным чемпионом Франции, что является рекордным показателем. Ранее ПСЖ выигрывал чемпионат страны в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 годах.