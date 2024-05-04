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19:22 (мск), источник: Sport24

«Жирона» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

4 мая «Жирона» принимает на своем поле «Барселону» в матче 34-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 19:30 мск.

Жирона
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Жирона»: Гассанига, Э. Гарсия, Блинд, Лопес, Гутьеррес, А. Гарсия, Эррера, Мартин, Цыганков, Довбик, Савио.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Роберто, Кристенсен, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски.

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