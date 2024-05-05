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15:30 (мск), источник: Sport24

«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку, € 90 млн и еще одного игрока за Осимхена

«Челси» всерьез заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Челси
Наполи
«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку, € 90 млн и еще одного игрока за Осимхена | Источник: Sport24

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб готов предложить неаполитанцам Ромелу Лукаку, ныне выступающего на правах аренды за «Рому», 90 млн евро и еще одного молодого футболиста в обмен на нигерийского форварда.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «Арсенала» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 25-летний Осимхен забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах «Наполи» во всех турнирах.

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