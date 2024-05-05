«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку, € 90 млн и еще одного игрока за Осимхена
«Челси» всерьез заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Челси
Наполи
Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб готов предложить неаполитанцам Ромелу Лукаку, ныне выступающего на правах аренды за «Рому», 90 млн евро и еще одного молодого футболиста в обмен на нигерийского форварда.
Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «Арсенала» и «ПСЖ».
В нынешнем сезоне 25-летний Осимхен забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах «Наполи» во всех турнирах.