«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку, € 90 млн и еще одного игрока за Осимхена | Источник: Sport24

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб готов предложить неаполитанцам Ромелу Лукаку, ныне выступающего на правах аренды за «Рому», 90 млн евро и еще одного молодого футболиста в обмен на нигерийского форварда.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «Арсенала» и «ПСЖ».