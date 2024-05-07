Судейский комитет отменил встречу с «Барселоной» по эпизоду в матче с «Реалом»

МАДРИД, 7 мая. /ТАСС/. Технический судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации (CTA RFEF) отменил встречу с представителями «Барселоны», на которой должно было состояться рассмотрение эпизода с незасчитанным голом в матче чемпионата Испании против «Реала». Об этом сообщает газета AS.

Встреча 32-го тура прошла в Мадриде 22 апреля и завершилась победой «Реала» со счетом 3:2. При счете 1:1 на 28-й минуте матча главный арбитр после консультации с видеоассистентами не стал засчитывать гол игрока «Барселоны» Ламина Ямаля, посчитав, что мяч не полностью пересек линию ворот. Позднее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит переигровку матча, если будет доказана легитимность незасчитанного гола каталонской команды.

По информации источника, встреча, которая должна была пройти 9 мая, была отменена по инициативе судейского комитета. Как сообщил портал Carrusel Deportivo, причиной отмены стало несоблюдение условий встречи и обсуждения.