«Челси» признал Коула Палмера лучшим игроком сезона

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Игрок стал третьим молодым футболистом в истории английской Премьер-Лиги, забившим больше 20 мячей за сезон.