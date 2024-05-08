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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где французский гранд играл с дортмундской «Боруссией».

ПСЖ
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Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов | Источник: Чемпионат.com

В обеих этих встречах парижский клуб уступил со счётом 0:1 и покинул главный европейский клубный турнир.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 25-летний нападающий отметился восьмью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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