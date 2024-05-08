Мбаппе не забил ни одного гола на стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов | Источник:

В обеих этих встречах парижский клуб уступил со счётом 0:1 и покинул главный европейский клубный турнир.

Всего в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.