«Тобол» и «Астана» определили полуфиналиста Кубка Казахстана
Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Тоболом» и «Астаной», сообщают Vesti.kz.
Тобол Кс
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Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Тоболом» и «Астаной», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 20-й минуте забил Ислам Чесноков.
Отметим, что для вингера сборной Казахстана это первый гол в текущем сезоне в составе «Тобола». В шести матчах КПЛ Чесноков не смог открыть свой голевой счет.
Таким образом, «Астана» покидает турнир, а «Тобол» продолжит выступление в Кубке Казахстана. Ранее в ¼ финала «Атырау» остановил «Кайрат».
Сегодня состоятся еще две четвертьфинальные игры: «Ордабасы» принимает «Актобе», а «Елимай» встречается с «Кызыл-Жаром».