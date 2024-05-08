«Тобол» и «Астана» определили полуфиналиста Кубка Казахстана

Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 20-й минуте забил Ислам Чесноков.

Отметим, что для вингера сборной Казахстана это первый гол в текущем сезоне в составе «Тобола». В шести матчах КПЛ Чесноков не смог открыть свой голевой счет.

Таким образом, «Астана» покидает турнир, а «Тобол» продолжит выступление в Кубке Казахстана. Ранее в ¼ финала «Атырау» остановил «Кайрат».