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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» и «Астана» определили полуфиналиста Кубка Казахстана

Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Тоболом» и «Астаной», сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 20-й минуте забил Ислам Чесноков.

Отметим, что для вингера сборной Казахстана это первый гол в текущем сезоне в составе «Тобола». В шести матчах КПЛ Чесноков не смог открыть свой голевой счет.

Таким образом, «Астана» покидает турнир, а «Тобол» продолжит выступление в Кубке Казахстана. Ранее в ¼ финала «Атырау» остановил «Кайрат».

Сегодня состоятся еще две четвертьфинальные игры: «Ордабасы» принимает «Актобе», а «Елимай» встречается с «Кызыл-Жаром».

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