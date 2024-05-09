Макрон оказал давление на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде

В среду Макрон участвовал в церемонии принятия олимпийского огня на территории Франции. В ходе его выступления комик Поль де Сен-Сернен выкрикнул: «Будет Кики, будет Килиан!».

Ожидается, что летом нападающий «ПСЖ» Мбаппе присоединится к «Реалу» и подпишет контракт на пять лет. Ранее стало известно, что руководство мадридского клуба уведомило Федерацию футбола Франции (FFF) о том, что не намерено отпускать Мбаппе и других французских игроков на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.