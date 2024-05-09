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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макрон оказал давление на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оказал максимум давления на мадридский «Реал», чтобы «так называемый будущий клуб» Килиана Мбаппе отпустил футболиста сборной Франции на летние Олимпийские игры в Париже.

Реал
ПСЖ
Франция (олимп.)
Источник: AP 2023

В среду Макрон участвовал в церемонии принятия олимпийского огня на территории Франции. В ходе его выступления комик Поль де Сен-Сернен выкрикнул: «Будет Кики, будет Килиан!».

«Надеюсь. В любом случае, я оказал максимум давления на его так называемый будущий клуб», — приводит Le Parisien слова Макрона.

Ожидается, что летом нападающий «ПСЖ» Мбаппе присоединится к «Реалу» и подпишет контракт на пять лет. Ранее стало известно, что руководство мадридского клуба уведомило Федерацию футбола Франции (FFF) о том, что не намерено отпускать Мбаппе и других французских игроков на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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