Капелло: Не думаю, что Миранчуку надо куда-то уходить из «Аталанты»

«Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться. Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться “Милану”, но лучше остаться в Бергамо», — приводит слова Капелло "Советский спорт.