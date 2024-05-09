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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло: Не думаю, что Миранчуку надо куда-то уходить из «Аталанты»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о будущем отечественного хавбека Алексея Миранчука, который выступает в составе итальянской «Аталанты».

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Капелло: не думаю, что Миранчуку надо куда-то уходить из «Аталанты» | Источник: Чемпионат.com

«Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться. Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться “Милану”, но лучше остаться в Бергамо», — приводит слова Капелло "Советский спорт.

Напомним, российский атакующий хавбек Алексей Миранчук перешёл в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне за команду из Бергамо 28-летний полузащитник провёл в общей сложности 36 игр во всех официальных турнирах. Он отметился четырьмя забитыми мячами и отдал 11 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 9 млн.

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