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22:08 (мск), источник: Vesti.kz

В «Кайрате» объяснили сенсацию в Кубке Казахстана

Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал матч с «Атырау» в ¼ финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Кайрат
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

Алматинцы сенсационно уступили со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

"К этому матчу мы подошли без двух основных центральных защитников: Виктор Васин и Лука Гадрани не сыграли из-за повреждений, полученных в прошлой игре. Отсутствие этих игроков сказывается в целом на всей игре команды, а особенно при стандартных положениях. У нас были опасения на этот счет. К сожалению, так и случилось — мы пропустили два быстрых гола в начале игры, и оба — со стандарта. Это ввело команду в шоковое состояние. Когда пропускаешь быстрые голы, это стрессовая ситуация для любого футболиста. Затем мы заработали пенальти, но не реализовали его. Забей мы тогда, то где-то на эмоциях могло бы что-то получиться.

К сожалению, мы не забили, и это еще сильнее по нам ударило. Как результат — третий пропущенный гол, который показал, что парни от этих двух ударов не оправились. Очень простой гол пропустили.
В перерыве мы поговорили с ребятами и объяснили их ошибки, внесли корректировки. Во второй половине попытались исправить ситуацию, на протяжении всего тайма атаковали, но, к сожалению, только один гол удалось отыграть. Соперник оборонялся большими силами. Мы пытались, но не получилось", — приводит его слова пресс-служба клуба.

В ½ финала Кубка страны сыграют «Актобе» — «Елимай» и «Тобол» — «Атырау». Первые матчи пройдут 29 мая, ответные — 19 июня.

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