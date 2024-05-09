В «Кайрате» объяснили сенсацию в Кубке Казахстана

"К этому матчу мы подошли без двух основных центральных защитников: Виктор Васин и Лука Гадрани не сыграли из-за повреждений, полученных в прошлой игре. Отсутствие этих игроков сказывается в целом на всей игре команды, а особенно при стандартных положениях. У нас были опасения на этот счет. К сожалению, так и случилось — мы пропустили два быстрых гола в начале игры, и оба — со стандарта. Это ввело команду в шоковое состояние. Когда пропускаешь быстрые голы, это стрессовая ситуация для любого футболиста. Затем мы заработали пенальти, но не реализовали его. Забей мы тогда, то где-то на эмоциях могло бы что-то получиться.