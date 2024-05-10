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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Маурисио Почеттино прояснил своё будущее в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался по поводу своего будущего в лондонской команде.

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Маурисио Почеттино прояснил своё будущее в «Челси» | Источник: Чемпионат.com

Специалист отметил, что он уже планирует подготовку «Челси» к следующему сезону.

«Это не так важно. Главное для меня — продолжать работу при условии, что мною довольны все, а не только владельцы клуба. Тогда будет всё отлично. Положение дел может не устраивать и меня. Хоть руководство клуба и может принять решение по мне хоть завтра, но возможно и такое, что я уйду сам. Решать должны обе стороны. У меня здесь всё получается не так, как я сам ожидал до своего назначения.

Мы уже планируем подготовку к следующему сезону. Уже было несколько встреч по этому поводу: мы ответственны в вопросе турне перед предстоящим сезоном и работаем на будущее», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский тренер возглавил «Челси» минувшим летом. После 35 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 54 очков и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

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