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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он один из лучших в нашем деле». Юрген Клопп высказался об Унаи Эмери

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Астон Вилла
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«Он один из лучших в нашем деле». Юрген Клопп высказался об Унаи Эмери | Источник: Чемпионат.com

Напомним, уже в следующей игре «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт 13 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не оказались готовы подождать его работы, но, оглядываясь назад, возможно, эти клубы приняли бы сейчас иное решение. Я знаю его очень давно. У него всегда была четкая идея. Он постоянно побеждал с “Севильей”. С его “Вильярреалом” было очень сложно.

Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, совершенно исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он, возможно, сделает это, — совершенно исключительная вещь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» после 36-ти матчей располагается с 78-ми набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла», имея в своём активе 67 очков, находится на строчку ниже.

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