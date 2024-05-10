«Он один из лучших в нашем деле». Юрген Клопп высказался об Унаи Эмери

«Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не оказались готовы подождать его работы, но, оглядываясь назад, возможно, эти клубы приняли бы сейчас иное решение. Я знаю его очень давно. У него всегда была четкая идея. Он постоянно побеждал с “Севильей”. С его “Вильярреалом” было очень сложно.



Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, совершенно исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он, возможно, сделает это, — совершенно исключительная вещь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».