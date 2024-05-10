«Он один из лучших в нашем деле». Юрген Клопп высказался об Унаи Эмери
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Напомним, уже в следующей игре «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт 13 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.
«Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не оказались готовы подождать его работы, но, оглядываясь назад, возможно, эти клубы приняли бы сейчас иное решение. Я знаю его очень давно. У него всегда была четкая идея. Он постоянно побеждал с “Севильей”. С его “Вильярреалом” было очень сложно.
Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, совершенно исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он, возможно, сделает это, — совершенно исключительная вещь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» после 36-ти матчей располагается с 78-ми набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла», имея в своём активе 67 очков, находится на строчку ниже.