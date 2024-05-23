«Манчестер Сити» продлил контракт с 38-летним вратарем, которого выгнали с чемпионской вечеринки
Третий вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «горожан».
Третий вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «горожан».
Отмечается, что 38-летний футболист подписал новое оглашение на 1 сезон.
«Я с нетерпением жду еще одного сезона в составе этой невероятной команды. Каждый день я усердно работаю и узнаю что-то новое от Пепа. Надеюсь, я смогу и дальше помогать нашим голкиперам показывать свои лучшие результаты, поскольку мы хотим выиграть еще больше трофеев», — сказал Карсон.
Англичанин перешел в «Сити» в 2019 году и тех пор провел в составе основной команды 3 матча.
Ранее Daily Mail сообщал, что Карсона выгнали с вечеринки, на которой игроки команды отмечали чемпионство, добытое в прошедшем сезоне. Карсона выгнали из ресторана Fenix в 4 утра за попытку организовать драку с партнером по команде.