«Манчестер Сити» продлил контракт с 38-летним вратарем, которого выгнали с чемпионской вечеринки

«Я с нетерпением жду еще одного сезона в составе этой невероятной команды. Каждый день я усердно работаю и узнаю что-то новое от Пепа. Надеюсь, я смогу и дальше помогать нашим голкиперам показывать свои лучшие результаты, поскольку мы хотим выиграть еще больше трофеев», — сказал Карсон.