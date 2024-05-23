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21:58 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» продлил контракт с 38-летним вратарем, которого выгнали с чемпионской вечеринки

Третий вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «горожан».

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь

Отмечается, что 38-летний футболист подписал новое оглашение на 1 сезон.

«Я с нетерпением жду еще одного сезона в составе этой невероятной команды. Каждый день я усердно работаю и узнаю что-то новое от Пепа. Надеюсь, я смогу и дальше помогать нашим голкиперам показывать свои лучшие результаты, поскольку мы хотим выиграть еще больше трофеев», — сказал Карсон.

Англичанин перешел в «Сити» в 2019 году и тех пор провел в составе основной команды 3 матча.

Ранее Daily Mail сообщал, что Карсона выгнали с вечеринки, на которой игроки команды отмечали чемпионство, добытое в прошедшем сезоне. Карсона выгнали из ресторана Fenix в 4 утра за попытку организовать драку с партнером по команде.

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