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12:45 (мск), источник: Sports.Ru

Радимов за переход РФС в Азию: «Не лучше зарабатывать, а не смотреть на фигу от УЕФА? Страна поворачивается на Восток, туда идет и спорт»

Владислав Радимов поддерживает идею перехода РФС в Азию.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА? Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», — сказал бывший футболист сборной России.

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