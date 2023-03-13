Экс-футболист сборной России Новосельцев завершил карьеру в 31 год

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению. Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они всегда давали дополнительную энергию», — написал 31-летний Новосельцев.