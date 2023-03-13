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13 марта, источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной России Новосельцев завершил карьеру в 31 год

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу, петербургского «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) объявил о завершении игровой карьеры.

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Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Последним клубом Новосельцева стал тульский «Арсенал», в составе которого он провел сезон-2021/22.

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению. Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они всегда давали дополнительную энергию», — написал 31-летний Новосельцев.

«Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», — добавил он.

По ходу профессиональной карьеры, помимо «Зенита», «Ростова» и «Арсенала», Новосельцев выступал за «Истру», московское «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и «Сочи». Также провел пять матчей в составе сборной России.

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